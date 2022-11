Luis Díaz, por encima de Cristiano; así quedó la lista de los 50 mejores futbolistas de 2022

Luis Díaz sigue atravesando un momento dulce en su paso por el Liverpool. A pesar de la dolorosa lesión que sufrió el pasado 9 de octubre enfrentando al Arsenal por la Premier League, el guajiro no deja de recibir reconocimientos en el viejo continente.

Recientemente, el portal británico Four Four Two publicó el ranking de los mejores futbolistas del año 2022. Díaz ocupa el puesto 41 en este listado, el cual es liderado por el noruego Erling Haaland.

Este portal destaca el estilo de juego del colombiano, argumentando además que, si mantiene su camino actual, podría ser imparable en el futuro.

"El extremo vence a los laterales por diversión con su fuerte aceleración, regates sedosos y sus inteligentes giros; a menudo, la única forma de detenerlo es cometer una falta", resalta la publicación.

En esta ocasión, Díaz está por encima de Cristiano Ronaldo. El portugués terminó en el puesto 44 de este ranking luego de un lánguido año con el Manchester United, club que recientemente oficializó su salida.

Por otra parte, Haaland aparece en la cima de este listado como el mejor jugador del 2022, el podio lo completan Karim Benzema (segundo) y Kevin De Bruyne (tercero). Detrás de ellos, aparecen Kylian Mbappé y Lionel Messi para cerrar el top 5 publicado por Four Four Two.

A lo largo de esta temporada en Europa, Luis Díaz anotó cuatro goles y dio tres asistencias en doce partidos disputados. Tras la salida de Sadio Mané a Bayern Múnich, el guajiro se convirtió en un hombre fijo como extremo izquierdo en el esquema que utiliza Jürgen Klopp en el Liverpool.

