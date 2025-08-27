Luis Díaz quedó a deber: así le fue con Bayern en Copa de Alemania

Después de debutar oficialmente con el Bayern Múnich por la Bundesliga contra el RB Leipzig y anotar su primer gol como bávaro, le llegó el turno a Luis Díaz de encarar la DFB Pokal, o mejor conocida como la Copa de Alemania. En la primera ronda, el colombiano fue titular ante el Wehen Wiesbaden.

Vea también: INEOS reveló sus errores con Egan en la etapa 5 de la Vuelta a España

Lejos de lo que se esperaba, puesto que se trata de un partido de primera ronda de la copa local, Vincent Kompany no quiso arriesgar y puso la nómina titular para enfrentar al Wehen Wiesbaden. Luis Díaz fue inicialista y disputó los 90 minutos en un encuentro en donde demostró toda su calidad con el balón, como socio de todos, pero en la definición quedó a deber.

Harry Kane y Michael Olise marcaron los goles para adelantar al Bayern y asumir la tranquilidad en el partido. Infortunadamente, el equipo de la tercera categoría de Alemania aceleró y con doblete de Fatih Kaya, logró empatarles a los bávaros. Una hazaña grande para el club.

El partido se pudo haber resuelto anteriormente para el Bayern Múnich que no contó con la efectividad deseada en los pies de Luis Díaz. Con calidad, pero poca definición, el colombiano tuvo un buen partido, pero sin efectividad para marcar. Mejor dicho, no estuvo en su día.

LOS TRES FALLOS DE LUIS DÍAZ EN EL PRIMER TIEMPO

La Copa de Alemania no reflejó al mejor Luis Fernando Díaz que, durante los primeros 45 minutos, tuvo tres fallos. De hecho, el Bayern pudo estar ganando desde los primeros diez segundos del compromiso con un remate del ex Liverpool que rechazó Florian Stritzel, guardameta del Wehen Wiesbaden.

Le puede interesar: James y Quintero juntos contra Bolivia: así sería el plan de Lorenzo

Antes de los primeros veinte minutos, Luis Díaz tuvo otra llegada al arco rival con un disparo que pasó apenas desviado. ‘Lucho’ estuvo bien en la creación de juego con un cambio de frente para Boey que controló, centró raso y el remate del guajiro lo tapó un zaguero cuando el balón buscaba el arco.

También tuvo una jugada personal en la que condujo en la mitad del campo con un desmarque y un cambio de frente para prolongar el ataque. Sin embargo, en la definición fue donde quedó a deber y no estuvo firme para aumentar el marcador ni para sumar su tercer gol con el Bayern, el segundo oficial.