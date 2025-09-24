Actualizado:
Luis Díaz quedó en evidencia en Alemania: "ya era una..."
Luis Díaz está viviendo una temporada importante con el Bayern Munich.
El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, destacó la importancia de Luis Díaz en el inicio de la temporada del equipo alemán. El delantero colombiano, de 28 años, ha disputado cuatro partidos en la Bundesliga desde su llegada y ya suma tres goles y dos asistencias, cifras que reflejan su aporte ofensivo en el esquema del conjunto bávaro.
Kompany, en su segunda temporada al frente del club, señaló que Díaz “ya era una pieza clave en uno de los equipos más intensos de Europa, jugando para el Liverpool”, y ahora en Múnich “ha aportado personalidad y energía en el campo”. El entrenador agregó que el atacante ha tenido numerosas oportunidades desde su debut y ha generado opciones para sus compañeros, lo que lo convierte en una pieza que se adapta al estilo que busca consolidar en el equipo.
De acuerdo con datos de Sofascore, Díaz promedia 3.8 remates por encuentro, de los cuales 1.8 son a portería. Con estos registros, el jugador convierte un gol cada 115 minutos en la Bundesliga, lo que lo ubica como una de las figuras más determinantes en el arranque del torneo.
El entrenador también valoró el esfuerzo colectivo del plantel, destacando que sus dirigidos combinan talento con disciplina de trabajo. “Somos un equipo con jugadores con mucho talento que no temen sacrificarse y trabajar duro cualquier día de la semana”, afirmó. En este contexto, ubicó a Luis Díaz como un componente fundamental dentro del grupo.
El Bayern Múnich llega al inicio de la quinta jornada del campeonato alemán tras vencer 4-1 al Hoffenheim, encuentro en el que Harry Kane marcó tres goles y llegó a siete tantos en las primeras cuatro fechas. Con ese triunfo, el club bávaro se mantiene en lo más alto de la clasificación, consolidando un arranque perfecto en el torneo local.
Este viernes recibirá en el Allianz Arena al Werder Bremen, equipo que atraviesa un momento irregular con siete derrotas en sus últimos nueve compromisos oficiales. En los antecedentes más recientes en Múnich, el Bayern ha ganado dos de los últimos tres enfrentamientos, aunque el Bremen sorprendió en enero de 2024 con un triunfo 1-0 en este mismo escenario.
En el plano general, el conjunto dirigido por Kompany acumula 10 victorias consecutivas en todas las competiciones, mientras que el Bremen buscará cortar esa racha y sumar puntos que le permitan mejorar su posición en la Bundesliga.
