Luis Díaz quedó en evidencia en Alemania: "ya era una..."

El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, destacó la importancia de Luis Díaz en el inicio de la temporada del equipo alemán. El delantero colombiano, de 28 años, ha disputado cuatro partidos en la Bundesliga desde su llegada y ya suma tres goles y dos asistencias, cifras que reflejan su aporte ofensivo en el esquema del conjunto bávaro.

Kompany, en su segunda temporada al frente del club, señaló que Díaz “ya era una pieza clave en uno de los equipos más intensos de Europa, jugando para el Liverpool”, y ahora en Múnich “ha aportado personalidad y energía en el campo”. El entrenador agregó que el atacante ha tenido numerosas oportunidades desde su debut y ha generado opciones para sus compañeros, lo que lo convierte en una pieza que se adapta al estilo que busca consolidar en el equipo.

De acuerdo con datos de Sofascore, Díaz promedia 3.8 remates por encuentro, de los cuales 1.8 son a portería. Con estos registros, el jugador convierte un gol cada 115 minutos en la Bundesliga, lo que lo ubica como una de las figuras más determinantes en el arranque del torneo.

El entrenador también valoró el esfuerzo colectivo del plantel, destacando que sus dirigidos combinan talento con disciplina de trabajo. “Somos un equipo con jugadores con mucho talento que no temen sacrificarse y trabajar duro cualquier día de la semana”, afirmó. En este contexto, ubicó a Luis Díaz como un componente fundamental dentro del grupo.