Luis Díaz quiere ir como sea a Barcelona: detalle clave lo pone afuera del Liverpool

Un nuevo capítulo en la novela de Luis Díaz y su posible fichaje al Barcelona ha salido a la luz, el futbolista de la Selección Colombia vuelve a estar fuertemente en el radar del conjunto culé luego de que Nico Williams renovara su contrato con el Athletic Bilbao, dejando al guajiro como la máxima prioridad de las directivas catalanas.

Pues bien, según cuenta el diario español Mundo Deportivo, hay conversaciones entre el Barcelona y el agente de Luis Díaz para concretar el fichaje, mencionando que es tanto el interés del colombiano en firmar con el cuadro culé que no condiciona su firma a ninguna cláusula liberatoria por si no pueden inscribirlo en este mercado de pases, recordando que el equipo dirigido por Hansi Flick ha sufrido por el ‘fair play’ financiero, razón por la que Nico Williams no habría acordado su llegada.

