Luis Díaz recibe críticas, a pesar de goleada de Bayern Múnich

A pesar de que Bayern Múnich goleó este sábado 20 de septiembre a Hoffenheim con marcador de 4-1 en partido de la fecha 4 de la Bundesliga, el futbolista colombiano Luis Fernando Díaz no pudo brillar ni tener la mejor actuación, por lo que recibió algunas críticas.

El gigante de Baviera se impuso con anotaciones de Harry Kane, quien marcó un triplete, y Serge Gnabry, que anotó, después de haber empezado el encuentro en el banco de suplentes.

Luis Díaz fue titular y aunque disputó todo el partido, no tuvo gran participación y se le cuestionó por la poca efectividad en los momentos definitivos, principalmente al definir frente al arco rival.