Sáb, 20/09/2025 - 18:27
Luis Díaz recibe críticas, a pesar de goleada de Bayern Múnich
El colombiano no pudo marcar en el triunfo de Bayern Múnich sobre Hoffenheim.
A pesar de que Bayern Múnich goleó este sábado 20 de septiembre a Hoffenheim con marcador de 4-1 en partido de la fecha 4 de la Bundesliga, el futbolista colombiano Luis Fernando Díaz no pudo brillar ni tener la mejor actuación, por lo que recibió algunas críticas.
El gigante de Baviera se impuso con anotaciones de Harry Kane, quien marcó un triplete, y Serge Gnabry, que anotó, después de haber empezado el encuentro en el banco de suplentes.
Luis Díaz fue titular y aunque disputó todo el partido, no tuvo gran participación y se le cuestionó por la poca efectividad en los momentos definitivos, principalmente al definir frente al arco rival.
Críticas a Luis Díaz
La prensa alemana no dejó pasar la actuación del colombiano y en el balance del compromiso se hicieron sentir las críticas.
El portal Focus Online de Berlín aseguró que Lucho "estuvo fuera de la contienda un buen rato. Luego tuvo una buena oportunidad a corta distancia al comienzo de la segunda mitad, pero disparó por encima del larguero. En el tiempo añadido, Baumann atajó el disparo de Díaz. En general, una actuación poco convincente de Díaz”.
Por otro lado, T-Online cuestionó la tarjeta amarilla que recibió Lucho y recalcó las opciones de gol que desperdició.
“Recibió una tarjeta amarilla por una falta táctica (12'). Falló varias buenas oportunidades, rematando por encima del larguero en la mejor de ellas (55'). Además, picó el balón al larguero en el tiempo añadido. Ha tenido actuaciones significativamente mejores esta temporada”, describió el medio.
Finalmente, el portal internacional SofaScore calificó a Luis Díaz con 6,9 puntos, que lo pone como uno de los de menor calificación de Bayern Múnich.
Lucho tocó en 53 ocasiones el balón y contó con una precisión del 82% en sus pases. El colombiano realizó tres pases clave, disparó una ve a puerta y en dos oportunidades por fuera del arco contrario.
Próximos partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz
Bayern Múnich y Luis Díaz volverán a la acción este viernes 26 de septiembre recibiendo a Werder Bremen en la fecha 5 de la Bundesliga.
Posteriormente, el martes 30 de septiembre se medirán con Pafos en la segunda jornada de la Champions League.
Fuente
Antena 2