Luis Díaz recibió elogios por su sacrificio en el clásico ante Dortmund

Luis Díaz volvió a sumar una nueva victoria con el Bayern Múnich. El conjunto bávaro se impuso 2-1 en el clásico ante Borussia Dortmund y se mantiene como líder invicto de la Bundesliga. Tras el juego, el colombiano volvió a ser uno de los hombres más destacados en el conjunto de Vicent Kompany.

Lea también: Luis Díaz recibió duras críticas por polémico gesto tras el clásico ante Dortmund

Una vez que finalizó el juego entre los dos mejores clubes del fútbol alemán, Díaz recibió varios reconocimientos. Sus propios compañeros reconocieron su labor y sacrificio en un partido en el que no pudo reportarse con gol, pero cumplió con otras labores fundamentales de juego.