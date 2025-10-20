Cargando contenido

Luis Díaz recibió elogios por su sacrificio en el clásico ante Dortmund
Luis Díaz recibió elogios por su sacrificio en el clásico ante Dortmund
AFP
Fútbol
Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 08:34

Luis Díaz recibió elogios por su sacrificio en el clásico ante Dortmund

Luis Díaz sigue afianzándose como uno de los futbolistas más desequilibrantes del Bayern Múnich.

Luis Díaz volvió a sumar una nueva victoria con el Bayern Múnich. El conjunto bávaro se impuso 2-1 en el clásico ante Borussia Dortmund y se mantiene como líder invicto de la Bundesliga. Tras el juego, el colombiano volvió a ser uno de los hombres más destacados en el conjunto de Vicent Kompany.

Lea también: Luis Díaz recibió duras críticas por polémico gesto tras el clásico ante Dortmund

Una vez que finalizó el juego entre los dos mejores clubes del fútbol alemán, Díaz recibió varios reconocimientos. Sus propios compañeros reconocieron su labor y sacrificio en un partido en el que no pudo reportarse con gol, pero cumplió con otras labores fundamentales de juego.

En otras noticias

EL PLAN QUE NECESITA COLOMBIA
Lea también
Image
Luis Díaz con Bayern Munich

Luis Díaz es el quinto mejor finalizador del mundo: estudio lo confirma

Ver más

Dayot Upamecano, defensor de la escuadra de Múnich, fue uno de los primeros en reafirmar el trabajo del delantero guajiro. El francés habló tras finalizar el partido y reconoció lo hecho por el ex Junior junto a Harry Kane sobre el final del partido para sostener la victoria.

“Creo que hoy hemos demostrado que somos un equipo porque en la segunda mitad, teníamos que defender juntos. Cuando vez a Luis Díaz o Harry Kane, defender en el minuto 80, es maravilloso para nosotros los defensores, ver esto”, afirmó el zaguero galo para los medios oficiales de la Bundesliga.

Posteriormente, el consultado en la zona mixta fue el propio Harry Kane. El inglés, que ya se había expresado hace unas fechas sobre el impacto del colombiano en la estructura del Bayern, volvió a rescatar lo que significa contra con un hombre como el nacido en Barrancas.

“Luis Díaz es increíble. Ha tenido un gran inicio de temporada y creo que es muy efectivo en las áreas peligrosas. Trabaja duro para el equipo, defiende y ha sido un placer compartir con él. Además, tiene un gran potencial y es muy relevante en las áreas clave”, apuntó el atacante británico a la prensa internacional.

Le puede interesar: Luis Díaz superó a jugadores como Cristiano en importante ranking

Ahora, el Bayern se alista para lo que será una nueva jornada de la Champions League. Los alemanes recibirán en el Allianz Arena a Brujas de Bélgica por la tercera fecha de la fase de Liga. El elenco de Kompany es líder de la tabla general y busca consolidarse para lograr su clasificación directa a octavos de final.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Luis Díaz

Luis Díaz

Imagen
Bayern Munich

Bayern Munich

Imagen
Bundesliga

Bundesliga

Imagen
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

Cargando más contenidos

Fin del contenido