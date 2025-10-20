Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 08:34
Luis Díaz recibió elogios por su sacrificio en el clásico ante Dortmund
Luis Díaz sigue afianzándose como uno de los futbolistas más desequilibrantes del Bayern Múnich.
Luis Díaz volvió a sumar una nueva victoria con el Bayern Múnich. El conjunto bávaro se impuso 2-1 en el clásico ante Borussia Dortmund y se mantiene como líder invicto de la Bundesliga. Tras el juego, el colombiano volvió a ser uno de los hombres más destacados en el conjunto de Vicent Kompany.
Lea también: Luis Díaz recibió duras críticas por polémico gesto tras el clásico ante Dortmund
Una vez que finalizó el juego entre los dos mejores clubes del fútbol alemán, Díaz recibió varios reconocimientos. Sus propios compañeros reconocieron su labor y sacrificio en un partido en el que no pudo reportarse con gol, pero cumplió con otras labores fundamentales de juego.
En otras noticias
EL PLAN QUE NECESITA COLOMBIA
Dayot Upamecano, defensor de la escuadra de Múnich, fue uno de los primeros en reafirmar el trabajo del delantero guajiro. El francés habló tras finalizar el partido y reconoció lo hecho por el ex Junior junto a Harry Kane sobre el final del partido para sostener la victoria.
“Creo que hoy hemos demostrado que somos un equipo porque en la segunda mitad, teníamos que defender juntos. Cuando vez a Luis Díaz o Harry Kane, defender en el minuto 80, es maravilloso para nosotros los defensores, ver esto”, afirmó el zaguero galo para los medios oficiales de la Bundesliga.
Posteriormente, el consultado en la zona mixta fue el propio Harry Kane. El inglés, que ya se había expresado hace unas fechas sobre el impacto del colombiano en la estructura del Bayern, volvió a rescatar lo que significa contra con un hombre como el nacido en Barrancas.
Seguimos buscando aumentar la ventaja...— FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 18, 2025
♦️#FCBBVB I 1-0 I 55'♦️ pic.twitter.com/SIoZvhAq3T
“Luis Díaz es increíble. Ha tenido un gran inicio de temporada y creo que es muy efectivo en las áreas peligrosas. Trabaja duro para el equipo, defiende y ha sido un placer compartir con él. Además, tiene un gran potencial y es muy relevante en las áreas clave”, apuntó el atacante británico a la prensa internacional.
Le puede interesar: Luis Díaz superó a jugadores como Cristiano en importante ranking
Ahora, el Bayern se alista para lo que será una nueva jornada de la Champions League. Los alemanes recibirán en el Allianz Arena a Brujas de Bélgica por la tercera fecha de la fase de Liga. El elenco de Kompany es líder de la tabla general y busca consolidarse para lograr su clasificación directa a octavos de final.
Fuente
Antena 2