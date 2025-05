Ante este panorama, el interés de grandes equipos del continente no se ha hecho esperar. Barcelona y Paris Saint-Germain fueron los primeros en mostrar su disposición a negociar. Ambos clubes estarían dispuestos a desembolsar hasta 80 millones de euros para hacerse con los servicios del delantero.

Más recientemente, el AC Milan ha emergido como un fuerte contendiente en la puja. Desde Italia se reporta que el club rossonero quiere incorporar a un jugador de élite que le brinde desequilibrio en ofensiva, y el nombre de Díaz figura entre las principales opciones que maneja la dirección deportiva.

El estilo de juego de Díaz, basado en la velocidad, el regate y su capacidad de anotar, ha llamado la atención del equipo de San Siro. Ven en él una pieza ideal para reforzar los costados del ataque, zona que consideran crucial para revitalizar el proyecto del club en las competiciones europeas.

Pese al interés, el factor económico podría ser un escollo importante para el Milan. Se especula que el club italiano estaría dispuesto a maniobrar financieramente para hacer viable la operación y satisfacer tanto al jugador como al Liverpool.

Para el Liverpool, la partida de Díaz representaría una pérdida sensible, tanto por lo que aporta en la cancha como por el vínculo que ha construido con la afición. No obstante, los "Reds" no descartan utilizar los ingresos de una eventual venta para reforzar otras zonas del plantel.

Por ahora, Díaz se mantiene enfocado en lo que será el retorno de las Eliminatorias Sudamericanas. La decisión definitiva podría tomarse en el verano de 2025, cuando el colombiano deberá sopesar si continuar siendo ídolo en Anfield o aceptar el reto de una nueva etapa en el fútbol europeo.