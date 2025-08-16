Luis Díaz reveló secreto sobre su salida del Liverpool tras título con el Bayern

Luis Díaz fue una de las grandes figuras del Bayern Múnich tras el título de la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart. El colombiano anotó un gol y fue uno de los hombres mejor valorados por su rendimiento dentro del terreno de juego. Al terminar el compromiso habló sobre lo que es su nueva etapa.

Motivos para dejar Liverpool y llegar al Bayern

“Decidí por el Bayern porque se interesó por mí, me propuso muy buenas cosas, trate de buscar un gran club, que compita por competiciones grandes, quiero seguir trabajando y haciendo las cosas bien”.

Facilidad de jugar con Harry Kane

“Kane es un fenómeno, es muy fácil jugar al lado de él, no necesitas conocerlo mucho para poder entenderte con él, es un privilegio hacer parte de estar con él y hacerlo con este gran club”.

Las peticiones tácticas de Vincent Kompany

“Es un poco lo que me pedía el entrenador, defender, estar dispuesto para ayudar al equipo y hacer más fácil el contraataque, hicimos un gran partido, se corrió y se logró ganar”.

Sensaciones tras su arribo al Bayern Múnich

“Estar en el Bayern es increíble, muy especial, un club muy muy grande, desde que llegué se siente la atmosfera, el apoyo de los fans, seguiré adaptándome para poder mejorar y ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda”