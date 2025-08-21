Luis Díaz reveló verdadera razón por la que Bayern Múnich lo fichó y el plan que hay

El nombre de Luis Díaz le sigue dando la vuelta al mundo del fútbol y hace que los colombianos "saquen pecho" por él, ya que el delantero de la Selección Colombia ha destacado de gran manera desde que arribó al fútbol de Europa, pero ahora vuelve a dejar a todos con la "boca abierta" tras su sobresaliente rendimiento en Bayern Múnich, equipo al cual llegó en el presente mercado de fichajes.

'Lucho' se convirtió en una pieza importante en el Bayern Múnich, se acopló de buena manera en los partidos de preparación y en su primer partido oficial, el cual fue la final de la Supercopa de Alemania contra Stuttgart, también salió como figura al haber levantado el trofeo. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer, en donde deberá afrontar difíciles retos, pero con un plan seguro que ya reveló.

Luis Díaz habló sobre cómo va a encajar en los planes del Bayern Múnich

El delantero de la Selección Colombia ya ha tenido la oportunidad de jugar tres partidos amistosos de pretemporada, habiendo debutado de manera oficial en el segundo tiempo contra Lyon. Luego siguió sumando minutos en la goleada ante Tottenham y cerró esta fase preparatoria en el terreno de juego contra Grasshopper Club Zürich.

El verdadero reto comenzó con el compromiso de la final de la Supercopa de Alemania, en donde auspició como titular y se encargó de marcar un golazo para asegurar el título sobre los últimos minutos. Por un momento se llegó a pensar que 'lucho' no podría encajar en un equipo lleno de estrellas, en especial en la zona ofensiva, pero hasta el momento la estrategia de Kompany y el apoyo de los compañeros ha funcionado a la perfección, tal como lo dio a conocer el guajiro, a quien se le vio muy contento y seguro del plan que se está llevando a cabo con él.