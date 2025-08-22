Luis Díaz se adueña de la Bundesliga: brilló en el debut con gol y asistencia

Inició una nueva edición de la Bundesliga en donde el Bayern Múnich está obligado a defender el título que obtuvieron en la temporada 2024/25 de la mano de Harry Kane y Kompany. Ahora la responsabilidad recaerá sobre Luis Díaz, quien llegó como el fichaje estrella y está demostrando con hechos por qué se convirtió en una de las contrataciones más costosas del club.

El delantero de la Selección Colombia sigue dando de qué hablar desde que arribó al fútbol de Alemania, en medio de la pretemporada formó parte de varios partidos preparatorios y en su primer partido oficial marcó gol para coronarse campeón de la Supercopa de Alemania. Ahora, en el inicio de la Bundesliga se volvió a robar el show auspiciando como titular, marcando gol, dos asistencias y saliendo como uno de los mejores calificados dentro de la cancha.

Así le fue a Luis Díaz en el debut con el Bayern Múnich en la Bundesliga

Vincent Kompany le volvió a dar el voto de confianza a Luis Díaz para auspiciar como titular y comenzar a sumar minuto en el inicio de la presente edición de la Bundesliga. El reto que tendría 'lucho' y el Bayern Múnich por delante sería ante el Leipzig, escuadra a la cual recibieron en el Allianz Arena y al cual despidieron con una estrepitosa goleada 6-0.

En un partido lleno de goles, el sabor colombiano se hizo presente también, ya que formó parte de tres de ellos, anotando sobre el 32 y luego reportándose con dos asistencias para Harry Kane, quien se llevó la pelota a casa al marcar triplete.