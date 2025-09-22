Luis Díaz se adueña de la Bundesliga: Colombia en tabla de goleadores

La Bundesliga 2025-26 ha empezado con buen ritmo, demostrando nuevamente que es una de las ligas más competitivas del mundo, en especial gracias a la gran cantidad de goles que se vienen marcando cada fecha y que deja la tabla de goleadores bastante apretada hay varios nombres destacables.

Hasta ahora, Bayern Múnich es el equipo que domina la tabla de posiciones y se encamina a obtener un nuevo campeonato, pero esto no sería posible sin la presencia y goles de Harry Kane (Bayern de Múnich) lidera la clasificación de artilleros con una impresionante cifra de 8 goles en los primeros cuatro partidos y lo siguen jugadores como Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) y varios futbolistas que tienen 3 goles, entre ellos Luis Díaz.

Tabla de goleadores de la Bundesliga con Luis Díaz

Luis Díaz se incorporó al Bayern Munich en la presente temporada y ha tenido un arranque bastante bueno, tanto en Champions League como en la propia Bundesliga, competencia en la que lleva 3 goles anotados frente a RB Leipzig, Augsburgo y Hamburgo, y además ha sumado asistencias, lo cual muestra que no solo aporta en el gol sino también en la generación de juego.

Su rendimiento ha sido destacado y se ha empezado a mencionar que es uno de los latinos más productivos de las ligas top de Europa. Aunque todavía no está al nivel goleador de Kane, por ahora, Díaz está dentro de un grupo bastante numeroso de ofensivos que comparten el tercer lugar en la tabla con 3 goles. Esto lo posiciona como pieza importante del ataque del Bayern, especialmente considerando las expectativas que acompañan su fichaje.