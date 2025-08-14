Actualizado:
Luis Díaz se despide de un referente del Bayern; jugará con Cristiano en Al Nassr
Se ha revelado una clara señal de la baja que sufrirá el equipo 'Bávaro'.
El Bayern Múnich ha dejado por fuera de la convocatoria para la Supercopa alemana al francés Kingsley Coman por, según el club bávaro, "conversaciones finales" para un traspaso, lo que apunta al fichaje del extremo por el club Al Nassr donde milita el portugués Cristiano Ronaldo.
En días pasados, medios alemanes dieron por cerrado el fichaje pero el Consejo de Vigilancia del Bayern Múnich no aprobó la cantidad que estaba dispuesto a pagar el club árabe -según cifras oficiosas 30 millones de euros- provocando que los negociadores pidieron una oferta mejorada.
Inminente salida en el Bayern Múnich; se va un referente
Ahora se baraja un pago de 35 millones de dólares, recordando que Kingsley Coman tenía una oferta de Al Nassr que le pagaría un sueldo de entre 20 y 25 millones de euros al año. El Bayern había pedido al club árabe un acuerdo rápido para poder reaccionar ante la marcha de Coman, que todavía tenía dos años de contrato.
Así las cosas, el colombiano Luis Díaz y el conjunto ‘Bávaro’ se despedirán muy pronto del delantero francés, que recordemos jugó diez años en el Bayern y estuvo en el campo en más de 300 partidos. Además, marcó el gol que le dio al Bayern la UEFA Champions League en la final contra el PSG en 2020.
El Bayern ya busca un reemplazo para Kingsley Coman
El Bayern ha intentado fichar a Nick Woltemade y ha hecho una oferta al Stuttgart -el rival del próximo sábado 16 de agosto en la Supercopa- una oferta por valor de 50 millones de euros más variables que ha sido rechazada por el club suavo.
Por otro lado, de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el delantero francés del Chelsea, Christopher Nkunku, es también uno de los nombres principales para reemplazar a Coman en el Bayern.
