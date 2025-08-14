Luis Díaz se despide de un referente del Bayern; jugará con Cristiano en Al Nassr

Inminente salida en el Bayern Múnich; se va un referente

Ahora se baraja un pago de 35 millones de dólares, recordando que Kingsley Coman tenía una oferta de Al Nassr que le pagaría un sueldo de entre 20 y 25 millones de euros al año. El Bayern había pedido al club árabe un acuerdo rápido para poder reaccionar ante la marcha de Coman, que todavía tenía dos años de contrato.

Así las cosas, el colombiano Luis Díaz y el conjunto ‘Bávaro’ se despedirán muy pronto del delantero francés, que recordemos jugó diez años en el Bayern y estuvo en el campo en más de 300 partidos. Además, marcó el gol que le dio al Bayern la UEFA Champions League en la final contra el PSG en 2020.