Luis Díaz se gana a sus detractores: "Su golazo hace que le perdone"

“El gol de Luis Díaz fue de clase mundial”

En su columna para Sky Sport, Matthäus habló del partido del Bayern ante el Unión Berlín, en el que el colombiano fue protagonista con un golazo. El exmediocampista no escatimó elogios por la jugada, aunque también señaló que Lucho debe afinar la puntería.

“El gol de Luis Díaz fue de clase mundial. Es fantástico tener un jugador que se esfuerza al máximo por el equipo, marca goles y crea ocasiones claras”, comentó Matthäus, antes de añadir: “Necesita ser más efectivo de cara al gol, pero su golazo hace que le perdone”.

El colombiano había tenido una clara ocasión minutos antes, pero resbaló justo cuando intentaba definir frente al portero. Aun así, su tanto y su despliegue fueron suficientes para convencer al ídolo bávaro.

Matthäus ya había sido crítico, pero cambió su opinión

Cuando el Bayern oficializó el fichaje de Díaz, Matthäus fue de los primeros en cuestionar el alto costo de la operación. Sin embargo, con el paso de los meses, el rendimiento del guajiro lo ha hecho cambiar de parecer.

El exjugador reconoce que el exLiverpool aporta desequilibrio, goles y energía, pero mantiene su exigencia, más contundencia en el área. Ya lo había advertido tras la victoria contra Colonia por Copa de Alemania, asegurando que una falla en momentos clave podría costarle caro al equipo en partidos de mayor nivel.