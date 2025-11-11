Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 17:11
Luis Díaz se gana a sus detractores: "Su golazo hace que le perdone"
Uno de los mayores críticos de Lucho desde que llegó a Alemania habló al respecto.
Lothar Matthäus no se guarda sus opiniones, y menos cuando se trata del Bayern Múnich. El exjugador alemán, campeón del mundo en 1990 y voz autorizada del club bávaro, volvió a referirse a Luis Díaz, quien sigue ganándose un lugar en el corazón de los hinchas gracias a su intensidad y talento, pero aún deja algunos “peros” en el análisis de Matthäus.
“El gol de Luis Díaz fue de clase mundial”
En su columna para Sky Sport, Matthäus habló del partido del Bayern ante el Unión Berlín, en el que el colombiano fue protagonista con un golazo. El exmediocampista no escatimó elogios por la jugada, aunque también señaló que Lucho debe afinar la puntería.
“El gol de Luis Díaz fue de clase mundial. Es fantástico tener un jugador que se esfuerza al máximo por el equipo, marca goles y crea ocasiones claras”, comentó Matthäus, antes de añadir: “Necesita ser más efectivo de cara al gol, pero su golazo hace que le perdone”.
El colombiano había tenido una clara ocasión minutos antes, pero resbaló justo cuando intentaba definir frente al portero. Aun así, su tanto y su despliegue fueron suficientes para convencer al ídolo bávaro.
Matthäus ya había sido crítico, pero cambió su opinión
Cuando el Bayern oficializó el fichaje de Díaz, Matthäus fue de los primeros en cuestionar el alto costo de la operación. Sin embargo, con el paso de los meses, el rendimiento del guajiro lo ha hecho cambiar de parecer.
El exjugador reconoce que el exLiverpool aporta desequilibrio, goles y energía, pero mantiene su exigencia, más contundencia en el área. Ya lo había advertido tras la victoria contra Colonia por Copa de Alemania, asegurando que una falla en momentos clave podría costarle caro al equipo en partidos de mayor nivel.
Números que respaldan su gran momento
A pesar de las críticas, las estadísticas juegan a favor del colombiano. Díaz es el segundo jugador con mayor expectativa de gol con 10.69 en el Bayern, solo por detrás de Harry Kane que tiene 16.48. Además, suma 11 goles y 16 participaciones directas en anotaciones en lo que va de la temporada 25/26.
Con esos registros, Lucho iguala marcas históricas de delanteros como Klose y se consolida como uno de los fichajes más importantes del nuevo proyecto dirigido por Vincent Kompany.
Lo que viene para Lucho Díaz
Por ahora, el atacante está concentrado con la Selección Colombia en Estados Unidos, donde disputará los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia. Luego regresará a Alemania para el partido de Bundesliga ante el Friburgo, aunque no podrá jugar ante el Arsenal en Champions por la expulsión sufrida frente al PSG.
Aun con las críticas, Matthäus parece rendido ante la energía y el impacto de Díaz. Lo que antes fue duda, hoy se ha transformado en admiración… con un toque de exigencia alemana.
Fuente
Antena 2