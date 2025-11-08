Cargando contenido

Luis Díaz vuelve a anotar gol con el Bayern Múnich en la Bundesliga
Luis Díaz se llevó los aplausos tras nuevo golazo con el Bayern Múnich

Luis Díaz reaparece con golazo en la Bundesliga para poner el empate parcial del Bayern ante Unión Berlín.

Llegó la fecha 10 de la Bundesliga y junto con ello reapareció también Luis Díaz, quien a pesar de haber sufrido un preocupante episodio en la Champions League tras haber salido expulsado ante el PSG, se reivindicó con un auténtico golazo. 

El delantero de la Selección Colombia sigue pasando por su mejor momento en la escuadra alemana, el estratega, Vincent Kompany le dio nuevamente el voto de confianza para auspiciar como titular en la visita ante Unión Berlín, y 'lucho' no lo decepcionó tras haber marcado el gol del empate parcial

Luis Díaz deja en alto el nombre de Colombia con otro golazo con el Bayern Múnich

Bayern Múnich sigue por el camino de la victoria, los goles y el liderato en las distintas competencias que está disputando, por lo que claramente la Bundesliga no sería la excepción y uno de sus principales protagonistas sería el colombiano, Luis Díaz. 

Tras 10 fechas disputadas de la competencia local, Bayern no ha caído, sumando nueve victorias y un empate parcial que fue conseguido gracias al delantero de la 'tricolor', el cual se encargó del marcar el 1-1 en la visita a Unión Berlín. 

 

El Stadion An der Alten, fue el escenario deportivo de un nuevo golazo de 'Lucho', en donde sorprendió con una jugada al borde de la última línea, se sacó la marca de encima y luego venció al guardameta con un certero remate de pierna derecha. 

Próximo partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich

El siguiente duelo en el que se espera que el colombiano siga marcando goles y sumando minutos como titular sería en el marco de la fecha 11 de la Bundesliga cuando el Bayern reciba en el Allianz Arena a Friburg el sábado 22 de noviembre sobre las 9:30 hora Colombia. 

 

 

