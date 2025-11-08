Luis Díaz se llevó los aplausos tras nuevo golazo con el Bayern Múnich

Llegó la fecha 10 de la Bundesliga y junto con ello reapareció también Luis Díaz, quien a pesar de haber sufrido un preocupante episodio en la Champions League tras haber salido expulsado ante el PSG, se reivindicó con un auténtico golazo.

El delantero de la Selección Colombia sigue pasando por su mejor momento en la escuadra alemana, el estratega, Vincent Kompany le dio nuevamente el voto de confianza para auspiciar como titular en la visita ante Unión Berlín, y 'lucho' no lo decepcionó tras haber marcado el gol del empate parcial.

Luis Díaz deja en alto el nombre de Colombia con otro golazo con el Bayern Múnich

Bayern Múnich sigue por el camino de la victoria, los goles y el liderato en las distintas competencias que está disputando, por lo que claramente la Bundesliga no sería la excepción y uno de sus principales protagonistas sería el colombiano, Luis Díaz.

Tras 10 fechas disputadas de la competencia local, Bayern no ha caído, sumando nueve victorias y un empate parcial que fue conseguido gracias al delantero de la 'tricolor', el cual se encargó del marcar el 1-1 en la visita a Unión Berlín.