Luis Díaz se mete en la historia: superó a referente de Selección Colombia

La Fecha FIFA de noviembre y la última del 2025 terminó con dos victorias para la Selección Colombia que sigue ganando regularidad para afrontar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Superaron a Nueva Zelanda y a Australia y mantuvieron la posición 13 en el ranking para conformar el bombo 2 en el sorteo del Mundial.

Todo esto suma, además de los goles de James Rodríguez y de Luis Fernando Díaz Marulanda para meterse en los libros de historia como dos goleadores actuales del combinado nacional y que siguen dando de qué hablar en el escalafón de todos los tiempos.

Por los lados de James, el volante ex León de México llegó a 31 goles después de anotarle a Australia, y se posicionó a solo cinco tantos de Radamel Falcao García como el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia. El ‘Tigre’ dejó la marca con 36 dianas.

LUIS DÍAZ SUPERÓ A UN HISTÓRICO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

En el caso de Luis Díaz, el guajiro del Bayern Múnich regresó a las anotaciones con la Selección Colombia después de marcarle a México hace dos partidos. Contra Australia volvió a vulnerar los arcos y con 28 años logró meterse en la discusión de goleadores históricos del combinado nacional.

Luis Díaz suma un total de 21 goles con la Selección Colombia. Está a diez anotaciones de empatar al segundo del escalafón que es James Rodríguez y a 15 de Falcao García. En los próximos partidos, ‘Lucho’ tendrá que dejar a un lado a Arnoldo Iguarán que marcó 25 anotaciones y que fue por mucho tiempo el máximo artillero.

‘Lucho’ persigue a Arnoldo Iguarán para llegar al podio de goleadores de la historia de la Selección Colombia, pero, gracias a su anotación frente a Australia llegó a 21 tantos que lo hacen superar a Faustino Hernán Asprilla que estaba en la cuarta casilla con 20 goles convertidos.

Sin duda alguna, el ‘Tino’ es uno de los grandes representantes de la Selección Colombia históricamente y un tres veces mundialista, algo que jugadores como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, entre otros, lograrán en esta edición del 2026.

Seguramente, Luis Díaz tendrá el objetivo en el Mundial y en el 2026 de poder superar a Arnoldo Iguarán con cinco goles que lo separan. Además, marcar en la edición mundialista también sería acercarse a la parte alta donde están James Rodríguez (10 goles de ventaja) y Falcao García (15 goles de diferencia).

Aparte de esto, con 28 años le queda bastante tiempo para poder superar a James Rodríguez, y por qué no, a Falcao García. Eso es lo que tiene Luis Díaz por delante en el Mundial de 2026, y, posiblemente en uno o dos Mundiales más.