Luis Díaz se sinceró: ¿Por qué eligió al Bayern y no al Barcelona?

La última temporada fue una de las mejores para Luis Fernando Díaz Marulanda que dejó huella en el Liverpool. El colombiano consiguió la copa que le hacía falta en Inglaterra ganando la Premier League y en su modo más goleador con 17 goles y una contribución importante de asistencias.

Sin embargo, la ambición de ‘Lucho’ era salir del club para buscar nuevos aires después de que hubiese pocos esfuerzos para renovar su contrato. Una vez salieron los rumores de que quería irse, no demoraron en aparecer equipos interesados, entre ellos, el FC Barcelona y el Bayern Múnich.

Desde España sostenían que el elenco azulgrana estaba interesado en contratar a un extremo, per o lo curioso era el tema de la incapacidad económica que ponía en problemas la posibilidad de fichar al colombiano. Liverpool solo lo iba a soltar por un valor de 80 millones de euros y este era uno de los problemas para el Barcelona.

Después del silencio de Luis Díaz, que optó por la oferta del Bayern Múnich pagando un valor cercano a los 75 millones de euros, el guajiro se refirió al por qué rechazó al Barcelona y por qué firmó con los alemanes para esta temporada.

¿POR QUÉ FIRMAR CON EL BAYERN MÚNICH Y NO BARCELONA? LUIS DÍAS RESPONDIÓ

Una vez terminado el partido por la Champions League entre el Bayern Múnich y el Chelsea, Luis Díaz fue cuestionado por su decisión de firmar con el equipo muniqués y no tomar la insistencia del Barcelona. ‘Lucho’ aparecía en las primeras planas de los medios españoles y se preveía que su destino iba a estar ligado con los azulgranas.

No obstante, en diálogo con Movistar +, el colombiano afirmó que, “hubo conversaciones (con el Barcelona), así como es el mercado, con varios equipos. Estoy muy tranquilo con esta decisión. Decidí objetivamente para mi futuro y lo importante es que llegué a un gran club”.

El Bayern Múnich, bajo la dirección técnica de Vincent Kompany ha tenido en cuenta a Luis Díaz en todos los compromisos oficiales disputados. Ha marcado cuatro goles en seis partidos y ya está dejando su huella en el club alemán.

Decidió de manera objetiva, tal vez pensando que en Barcelona no iba a tener esa regularidad que está teniendo en Alemania, justamente por los extremos del cuadro culé con Raphinha y Lamine Yamal. Además, su llegada a España se podía complicar por los 75 millones de euros, dinero que era difícil para el elenco azulgrana.

EL IMPACTO DE LOS COLOMBIANOS EN LUIS DÍAZ EN CADA PARTIDO

Colombianos hay por todos lados y Luis Díaz es uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia. El apoyo de los hinchas cafeteros se ha visto en Liverpool y en sus pocos partidos con el Bayern Múnich.

Tras el partido contra el Chelsea, en el que no anotó, Luis Díaz afirmó que, “muy contento por la victoria, era lo que esperábamos. Empezar de esta forma es importante para el equipo para estar tranquilos. Ahora a descansar”.

Además, habló sobre el apoyo que ha tenido en el Bayern por la afición de colombianos, “los colombianos siempre me apoyan. Vi banderas de la selección y mi camiseta, muy contento por todo ese apoyo. Muy contento por estar en este gran club”.