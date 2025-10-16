Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 14:25
Luis Díaz superó a jugadores como Cristiano en importante ranking
El colombiano vive un gran momento en su carrera y las estadística lo comprueban.
Cada semestre, los números hablan más fuerte. Las estadísticas se convierten en el reflejo del momento de las grandes figuras del fútbol mundial. Y esta vez, un colombiano volvió a meterse entre los mejores: Luis Díaz, quien sigue demostrando que su impacto en Europa no es casualidad.
Un nuevo reconocimiento que confirma su evolución y lo pone en la élite del fútbol mundial.
Lucho Díaz, top 5 de los mejores finalizadores del mundo
El Observatorio de Fútbol CIES publicó su más reciente ranking de rendimiento, en el que evaluó la capacidad de finalización de los jugadores en el último semestre. Según el informe, “los valores de cada dominio (en este caso la finalización) se ponderan según el nivel deportivo de los partidos jugados”, una explicación que deja clara la ventaja de Díaz frente a figuras que compiten en ligas menos exigentes.
El colombiano se ubica en la quinta posición del listado, solo superado por Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi y Serhou Guirassy, delantero del Borussia Dortmund, con quien se enfrentará este fin de semana. Díaz obtuvo un índice de precisión del 92.3, el mismo que Guirassy, y por encima de estrellas como Cristiano Ronaldo, Gyökeres, Julián Álvarez, Lewandowski, Lautaro Martínez o Hugo Ekitike.
De acuerdo con el CIES, el análisis contempla los goles marcados desde abril, periodo en el que Lucho anotó 9 tantos, 4 en Premier League y 5 en Bundesliga. Aunque Cristiano marcó uno más (10), el colombiano fue favorecido por el nivel competitivo de las ligas inglesa y alemana, muy por encima de la saudí.
Más colombianos en el ranking y un cierre prometedor
El estudio también destacó a otros dos colombianos dentro de los mejores finalizadores del semestre: El Cucho Hernández, que aparece en el puesto 23 con un 87.8 de índice, y Luis Suárez, delantero del Sporting, que ocupa la casilla 29 con un 87.0. Ambos superan a jugadores de renombre como Lautaro Martínez o Robert Lewandowski, demostrando el buen momento de los atacantes cafeteros en Europa.
Para Luis Díaz, este nuevo reconocimiento llega en un momento clave de su carrera. Consolidado en el Bayern Múnich y con cifras que lo ponen entre los más letales del planeta, el guajiro sigue ganando terreno en la élite. Todo indica que su nombre seguirá apareciendo en los listados de los mejores, y su próximo reto será mantener su nivel.
Fuente
Antena 2