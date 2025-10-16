Luis Díaz superó a jugadores como Cristiano en importante ranking

Lucho Díaz, top 5 de los mejores finalizadores del mundo

El Observatorio de Fútbol CIES publicó su más reciente ranking de rendimiento, en el que evaluó la capacidad de finalización de los jugadores en el último semestre. Según el informe, “los valores de cada dominio (en este caso la finalización) se ponderan según el nivel deportivo de los partidos jugados”, una explicación que deja clara la ventaja de Díaz frente a figuras que compiten en ligas menos exigentes.

El colombiano se ubica en la quinta posición del listado, solo superado por Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi y Serhou Guirassy, delantero del Borussia Dortmund, con quien se enfrentará este fin de semana. Díaz obtuvo un índice de precisión del 92.3, el mismo que Guirassy, y por encima de estrellas como Cristiano Ronaldo, Gyökeres, Julián Álvarez, Lewandowski, Lautaro Martínez o Hugo Ekitike.

De acuerdo con el CIES, el análisis contempla los goles marcados desde abril, periodo en el que Lucho anotó 9 tantos, 4 en Premier League y 5 en Bundesliga. Aunque Cristiano marcó uno más (10), el colombiano fue favorecido por el nivel competitivo de las ligas inglesa y alemana, muy por encima de la saudí.