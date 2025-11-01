Actualizado:
Sáb, 01/11/2025 - 16:37
Luis Díaz suplente en el Bayern: así le fue al colombiano ante Leverkusen
Luis Díaz fue una de las figuras elegidas por Kompany para arrancar el partido desde el banquillo.
Bayern Múnich volvió a demostrar su poderío en la Bundesliga tras una sólida victoria 3-0 sobre el Bayer Leverkusen en el Allianz Arena. Fue una noche de dominio absoluto para los bávaros, aunque para Luis Díaz significó otra jornada de trabajo silencioso, entrando desde el banquillo y sumando minutos valiosos en su proceso de adaptación.
Desde el pitazo inicial, el cuadro dirigido por Vincent Kompany impuso su ritmo y controló las acciones. El técnico belga decidió hacer rotaciones en su plantilla, dejando fuera del once inicial a sus atacantes más reconocidos Harry Kane, Díaz y Michael Olise para dar paso a Serge Gnabry, Lennart Karl y Nicolas Jackson.
La apuesta le salió perfecta: en menos de 45 minutos el Bayern selló el triunfo con tantos de Gnabry (24’), Jackson (30’) y un autogol de Loïc Badé (42’). El dominio fue total y la primera parte bastó para liquidar al conjunto de Kasper Hjulmand.
Con el resultado prácticamente definido, Kompany movió el banquillo en la segunda mitad. Al minuto 60 ingresó Luis Díaz, acompañado de Kane y Olise, buscando mantener la intensidad y darle frescura al ataque. El colombiano se ubicó por la banda izquierda, su zona preferida, intentando romper líneas y generar desequilibrio con su velocidad. Sin embargo, el desarrollo del encuentro ya carecía de ritmo competitivo y el rival, replegado en defensa, redujo las posibilidades de brillar.
Aun así, el extremo guajiro dejó destellos de su talento, presionó alto y se asoció con sus compañeros para conservar la posesión. Aunque no participó directamente en los goles, su rendimiento fue correcto dentro del contexto del partido. En un plantel tan profundo, cada minuto es una oportunidad para consolidar confianza y mostrar compromiso.
Con este nuevo triunfo, el Bayern se mantiene en lo más alto de la clasificación con 27 puntos en nueve jornadas, demostrando regularidad y solidez. El Leverkusen, en cambio, se aleja del podio quedando en la quinta posición con 17 unidades. Ahora el conjunto bávaro deberá enfocarse en su próximo desafío: visitar al Paris Saint-Germain en la Champions League, un duelo de alto calibre que pondrá a prueba su momento futbolístico.
Para Díaz, este calendario apretado representa una gran oportunidad de recuperar protagonismo. El atacante sabe que la competencia interna es feroz, pero también entiende que su aporte será clave en el torneo continental, donde el equipo necesita amplitud y desequilibrio por las bandas.
Aunque no hubo goles ni asistencias, la actuación de Luis Díaz refleja un proceso de crecimiento y paciencia. En un club donde las exigencias son extremas, cada aparición sirve para fortalecer su rol y reafirmar la confianza del cuerpo técnico. El colombiano continúa adaptándose al ritmo del fútbol alemán, esperando su momento para brillar con la intensidad que lo caracteriza.
El futuro inmediato le ofrece una gran vitrina. Ante el PSG, el exjugador del Liverpool podría tener un escenario ideal para demostrar su jerarquía. Si mantiene su enfoque y perseverancia, no tardará en convertirse en una pieza esencial de este Bayern Múnich que no se cansa de ganar.
