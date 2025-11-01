Luis Díaz suplente en el Bayern: así le fue al colombiano ante Leverkusen

La apuesta le salió perfecta: en menos de 45 minutos el Bayern selló el triunfo con tantos de Gnabry (24’), Jackson (30’) y un autogol de Loïc Badé (42’). El dominio fue total y la primera parte bastó para liquidar al conjunto de Kasper Hjulmand.

Con el resultado prácticamente definido, Kompany movió el banquillo en la segunda mitad. Al minuto 60 ingresó Luis Díaz, acompañado de Kane y Olise, buscando mantener la intensidad y darle frescura al ataque. El colombiano se ubicó por la banda izquierda, su zona preferida, intentando romper líneas y generar desequilibrio con su velocidad. Sin embargo, el desarrollo del encuentro ya carecía de ritmo competitivo y el rival, replegado en defensa, redujo las posibilidades de brillar.

Aun así, el extremo guajiro dejó destellos de su talento, presionó alto y se asoció con sus compañeros para conservar la posesión. Aunque no participó directamente en los goles, su rendimiento fue correcto dentro del contexto del partido. En un plantel tan profundo, cada minuto es una oportunidad para consolidar confianza y mostrar compromiso.

Con este nuevo triunfo, el Bayern se mantiene en lo más alto de la clasificación con 27 puntos en nueve jornadas, demostrando regularidad y solidez. El Leverkusen, en cambio, se aleja del podio quedando en la quinta posición con 17 unidades. Ahora el conjunto bávaro deberá enfocarse en su próximo desafío: visitar al Paris Saint-Germain en la Champions League, un duelo de alto calibre que pondrá a prueba su momento futbolístico.

Para Díaz, este calendario apretado representa una gran oportunidad de recuperar protagonismo. El atacante sabe que la competencia interna es feroz, pero también entiende que su aporte será clave en el torneo continental, donde el equipo necesita amplitud y desequilibrio por las bandas.