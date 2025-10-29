Luis Díaz tendrá 'nueva' competencia por la titular en el Bayern Múnich

El joven atacante sufrió una lesión de consideración durante el Mundial de Clubes, en el duelo frente al Paris Saint-Germain, que inicialmente lo iba a dejar fuera de las canchas por al menos seis meses.

No obstante, los avances en su rehabilitación han sorprendido incluso al cuerpo médico del club bávaro. En apenas tres meses, el extremo ya realiza trabajos sobre el césped y, según fuentes internas, podría estar listo para competir mucho antes de lo planeado.

Para Díaz, este panorama plantea una nueva competencia directa por el costado izquierdo del ataque. Musiala, con su técnica depurada, visión de juego y entendimiento con jugadores como Harry Kane o Michael Olise, representa un perfil diferente pero igualmente determinante.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, valora tanto la capacidad de desequilibrio del colombiano como la inteligencia táctica del alemán, lo que anticipa una intensa lucha por un puesto clave en la alineación.

El guajiro, por su parte, no parece intimidarse ante la situación. Con varios goles y asistencias tanto en la Bundesliga como en la Champions League, ha mostrado una rápida adaptación al sistema bávaro.

Su conexión con Joshua Kimmich y Kane ha sido vital para el equilibrio ofensivo del equipo. Además, su energía y compromiso defensivo le han permitido ganarse el respeto de los hinchas y de la prensa alemana, que lo catalogan como uno de los fichajes más acertados del verano.

Sin embargo, el regreso de Jamal Musiala podría alterar los planes de Kopmpany, quien valora la posibilidad de rotar a ambos dependiendo del rival. En un calendario cargado de partidos cruciales, contar con dos extremos de nivel mundial será un lujo para el técnico.