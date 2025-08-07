Luis Díaz, titular en Bayern Múnich en amistoso contra Tottenham

El colombiano Luis Fernando Díaz tendrá este jueves 7 de agosto una nueva oportunidad de brillar en Bayern Múnich al haber sido confirmado como titular en el amistoso que disputará el club alemán frente a Tottenham Hotspur.

Esta será la primera oportunidad en la que Díaz jugará como titular en el conjunto bávaro, teniendo en cuenta que en su primera salida sumó minutos, después de haber estado en el banco de suplentes.