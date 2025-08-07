Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 10:44
Luis Díaz, titular en Bayern Múnich en amistoso contra Tottenham
El colombiano disputará su primer partido como titilar en el equipo alemán.
El colombiano Luis Fernando Díaz tendrá este jueves 7 de agosto una nueva oportunidad de brillar en Bayern Múnich al haber sido confirmado como titular en el amistoso que disputará el club alemán frente a Tottenham Hotspur.
Esta será la primera oportunidad en la que Díaz jugará como titular en el conjunto bávaro, teniendo en cuenta que en su primera salida sumó minutos, después de haber estado en el banco de suplentes.
Titular de Bayern Múnich Vs Tottenham:
Manuel Neuer; Upamecano, Tah, Kimmich, Goretzka, Kane, Coman, Luis Díaz, Olise, Laimer y Stanisic.
Lucho Díaz jugará su segundo partido en Bayern Múnich
El colombiano Luis Díaz tendrá la oportunidad de hacer su segunda aparición con la camiseta de Bayern Múnich, después de haber jugado el segundo tiempo en el triunfo 2-1 sobre Lyon el pasado sábado 2 de agosto.
En dicho encuentro, al colombiano le cometieron la infracción para un penal que convirtió Olise y además se vio participativo en el frente de ataque gracias a su velocidad y desequilibrio.
Fuente
Antena 2