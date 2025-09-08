Luis Díaz Vs Lionel Messi: se define en la última fecha de la Eliminatoria

Este martes 9 de septiembre se cerrará la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 con la disputa de la fecha 18. A pesar de que ya se definió la clasificación directa de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, aun hay expectativa por conocer al seleccionado que jugará el nuevo repechaje intercontinental.

Las selecciones de Venezuela y Bolivia afrontarán la jornada 18 del clasificatorio con el objetivo de lograr el boleto al repechaje, teniendo en cuenta que la vinotinto disfruta de ventaja al registrar 18 puntos, mientras que los del altiplano tienen 17 unidades.

Venezuela recibirá a Colombia y Bolivia a Brasil en la última jornada.