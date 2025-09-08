Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 21:26
Luis Díaz Vs Lionel Messi: se define en la última fecha de la Eliminatoria
Este martes 9 de septiembre se cierra la Eliminatoria de la Conmebol al Mundial de 2026.
Este martes 9 de septiembre se cerrará la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 con la disputa de la fecha 18. A pesar de que ya se definió la clasificación directa de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, aun hay expectativa por conocer al seleccionado que jugará el nuevo repechaje intercontinental.
Las selecciones de Venezuela y Bolivia afrontarán la jornada 18 del clasificatorio con el objetivo de lograr el boleto al repechaje, teniendo en cuenta que la vinotinto disfruta de ventaja al registrar 18 puntos, mientras que los del altiplano tienen 17 unidades.
Venezuela recibirá a Colombia y Bolivia a Brasil en la última jornada.
Luis Díaz Vs Lionel Messi
Al margen de la lucha por el boleto al repechaje, en la Eliminatoria Sudamericana se definirá en la fecha 18 al máximo goleador del certamen.
Actualmente, el argentino Lionel Messi lidera el escalafón con 8 anotaciones y es seguido por el colombiano Luis Fernando Díaz, que ha logrado siete celebraciones.
En la última fecha del clasificatorio, Lucho tendría la posibilidad de superar a Messi si anota en el compromiso entre Colombia y Venezuela.
Adicionalmente, Díaz tiene cierta ventaja, ya que Messi fue desconvocado de Argentina y no hará parte del encuentro contra Ecuador.
Así está la tabla de goleadores de las Eliminatorias
1. Lionel Messi (Argentina) - 8 goles
2. Luis Díaz (Colombia) - 7 goles
3. Miguel Terceros (Bolivia) - 6 goles
4. Darwin Núñez (Uruguay) - 5 goles
5. Raphinha (Brasil) - 5 goles
6. Enner Valencia (Ecuador) - 5 goles
7. Salomón Rondón (Venezuela) - 5 goles
Venezuela Vs Colombia: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Eliminatoria
El partido entre Venezuela y Colombia por la fecha 8 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se disputará este martes 9 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano.
El duelo se podrá VER EN VIVO por el Canal RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez.
También estará disponible la narración de Eduardo Luis con los comentarios de Juan Felipe Cadavid a través de la aplicación oficial del Canal RCN y por la señal de La FM y Antena2.com.
Fuente
Antena 2