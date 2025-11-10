Luis Díaz y el Liverpool: una comparación que perjudica al equipo inglés

Los nuevos refuerzos no despegan

La expectativa era enorme. Wirtz llegó como una de las joyas del fútbol alemán, Isak como un delantero consolidado en la Premier y Ekitiké como una apuesta a futuro. Sin embargo, el tridente apenas ha podido aportar chispazos aislados.

Liverpool, que buscaba renovar su ataque tras la salida de varias figuras, se encuentra con un problema serio de eficacia: tres fichajes millonarios que no logran marcar diferencias.

La afición empieza a impacientarse, sobre todo porque los goles escasean y el equipo ha perdido la contundencia que caracterizaba la era de Klopp.

Luis Díaz brilla en el Bayern

Mientras tanto, Luis Díaz, vendido al Bayern Múnich por 75 millones de euros, atraviesa un gran momento. En Alemania ya suma 11 goles en la temporada 25/26 y se ha ganado la titularidad en un equipo plagado de estrellas.

Su salida fue vista como una oportunidad para renovar la plantilla, pero el presente parece haberle dado la razón al colombiano. El Bayern disfruta de su desequilibrio, mientras Liverpool sufre por la falta de gol.