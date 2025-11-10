Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 19:00
Luis Díaz y el Liverpool: una comparación que perjudica al equipo inglés
Lucho Díaz si que se ha hecho extrañar en Inglaterra, mientras el triunfa los fichajes sufren.
El Liverpool vive un inicio de temporada 25/26 lleno de frustraciones. A pesar de haber invertido 365 millones de euros en tres grandes refuerzos ofensivos Florian Wirtz, Hugo Ekitiké e Isak, los resultados no acompañan y el rendimiento individual está muy lejos de justificar semejante gasto. Entre los tres apenas suman siete goles, cifra que contrasta con la efectividad de un viejo conocido de Anfield, Luis Díaz.
Los nuevos refuerzos no despegan
La expectativa era enorme. Wirtz llegó como una de las joyas del fútbol alemán, Isak como un delantero consolidado en la Premier y Ekitiké como una apuesta a futuro. Sin embargo, el tridente apenas ha podido aportar chispazos aislados.
Liverpool, que buscaba renovar su ataque tras la salida de varias figuras, se encuentra con un problema serio de eficacia: tres fichajes millonarios que no logran marcar diferencias.
La afición empieza a impacientarse, sobre todo porque los goles escasean y el equipo ha perdido la contundencia que caracterizaba la era de Klopp.
Luis Díaz brilla en el Bayern
Mientras tanto, Luis Díaz, vendido al Bayern Múnich por 75 millones de euros, atraviesa un gran momento. En Alemania ya suma 11 goles en la temporada 25/26 y se ha ganado la titularidad en un equipo plagado de estrellas.
Su salida fue vista como una oportunidad para renovar la plantilla, pero el presente parece haberle dado la razón al colombiano. El Bayern disfruta de su desequilibrio, mientras Liverpool sufre por la falta de gol.
Un contraste que duele en Anfield
El caso deja una sensación amarga en Liverpool. En apenas unos meses, el club gastó casi cinco veces más de lo que ingresó por Luis Díaz, y aún así perdió capacidad ofensiva. La comparación es inevitable, el colombiano, con 11 goles en la élite alemana, supera con creces a todo el nuevo tridente red junto.
El fútbol no siempre premia las cifras del mercado, y el Liverpool lo está comprobando de la forma más dolorosa: gastando mucho y recibiendo poco.
Fuente
Antena 2