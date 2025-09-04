Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 15:16
Luis Díaz y el récord con el que quiere superar a James y Falcao en Selección
Luis Díaz se perfila como uno de los nombres para marcar la diferencia en la tricolor.
Luis Díaz atraviesa un momento excepcional y está a un paso de inscribir su nombre junto a figuras legendarias del fútbol colombiano. Con 19 tantos en partidos oficiales, Lucho se prepara para igualar a Faustino Asprilla y quedar en el cuarto lugar de los máximos anotadores del combinado tricolor, una meta que podría alcanzarse en el duelo contra Bolivia en Barranquilla.
Lea también: James Rodríguez sería suplente contra Bolivia por dura situación familiar
Más allá de la estadística histórica, el presente de Díaz está marcado por un protagonismo inédito. Con siete conquistas en las actuales Eliminatorias al Mundial, lidera la tabla de artilleros en Sudamérica, superando a nombres de peso como Lionel Messi y Miguel Terceros, quienes suman seis. “El guajiro es el máximo anotador de las clasificatorias”, resaltó la FIFA en su cuenta oficial, reconociendo el impacto que ha tenido en este proceso.
En otras noticias
EN VIVO ⚽ | Colombia vs. Bolivia - Eliminatorias 2025
Luis Díaz y el récord con el que quiere superar a James y Falcao
El reto que persigue no es menor: de mantener el primer lugar en la lista de goleadores, se convertiría en el primer colombiano en la historia que termina en lo más alto de unas Eliminatorias. Esa hazaña lo pondría en un pedestal inalcanzado hasta ahora por íconos como Falcao García o el propio James Rodríguez, quienes nunca lograron cerrar una fase clasificatoria como máximos goleadores.
El camino de Díaz ha estado acompañado de récords llamativos. Hace apenas unos meses, escribió otra página memorable al convertir el gol más rápido de Colombia en este tipo de competencias: apenas 40 segundos después del inicio del partido. Con esa marca dejó atrás el registro que ostentaba Anthony de Ávila desde 1997, demostrando que su olfato goleador aparece en cualquier circunstancia.
A esa cifra se suma otro dato curioso: Díaz es el único jugador colombiano que ha anotado dos veces frente a Bolivia en diferentes clasificatorias, un rival al que volverá a enfrentar en el estadio Metropolitano. Esa condición convierte el encuentro en un escenario propicio para que el delantero siga alimentando su leyenda con la camiseta nacional.
La conexión del guajiro con Barranquilla es otro capítulo aparte. En el Metropolitano se han dado algunos de sus momentos más gloriosos: el doblete frente a Brasil en 2023, que rompió una racha histórica en Eliminatorias, y los tantos decisivos contra Chile en 2021 y Paraguay en 2025. En esa misma cancha también había marcado ante Bolivia en 2022, reafirmando que la “casa de la Selección” es un lugar donde siempre brilla.
📽️ ¡Con su cariño y apoyo, 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐣𝐚𝐫 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐝𝐨𝐫 en el partido frente a Bolivia! 🥰🪄🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴 pic.twitter.com/FiSJ3rGOO7— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025
Eliminatoria CONMEBOL EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2