Luis Díaz y el récord con el que quiere superar a James y Falcao en Selección

Luis Díaz y el récord con el que quiere superar a James y Falcao

El reto que persigue no es menor: de mantener el primer lugar en la lista de goleadores, se convertiría en el primer colombiano en la historia que termina en lo más alto de unas Eliminatorias. Esa hazaña lo pondría en un pedestal inalcanzado hasta ahora por íconos como Falcao García o el propio James Rodríguez, quienes nunca lograron cerrar una fase clasificatoria como máximos goleadores.

El camino de Díaz ha estado acompañado de récords llamativos. Hace apenas unos meses, escribió otra página memorable al convertir el gol más rápido de Colombia en este tipo de competencias: apenas 40 segundos después del inicio del partido. Con esa marca dejó atrás el registro que ostentaba Anthony de Ávila desde 1997, demostrando que su olfato goleador aparece en cualquier circunstancia.

A esa cifra se suma otro dato curioso: Díaz es el único jugador colombiano que ha anotado dos veces frente a Bolivia en diferentes clasificatorias, un rival al que volverá a enfrentar en el estadio Metropolitano. Esa condición convierte el encuentro en un escenario propicio para que el delantero siga alimentando su leyenda con la camiseta nacional.

La conexión del guajiro con Barranquilla es otro capítulo aparte. En el Metropolitano se han dado algunos de sus momentos más gloriosos: el doblete frente a Brasil en 2023, que rompió una racha histórica en Eliminatorias, y los tantos decisivos contra Chile en 2021 y Paraguay en 2025. En esa misma cancha también había marcado ante Bolivia en 2022, reafirmando que la “casa de la Selección” es un lugar donde siempre brilla.