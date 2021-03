Luis Enrique analizó el próximo partido de la Selección de España

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, afirmó este martes tras los sufridos encuentros contra Georgia y Grecia de clasificación para el Mundial de 2022 que "lo importante es ganar mañana y sumar los tres puntos" contra Kosovo.

"Nadie gana con facilidad y nosotros debido a las expectativas generadas ante Alemania (victoria 6-0 en noviembre), nos puede parecer que teníamos que ganar todo, pero no es así", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al clasificatorio para el Mundial de Catar-2022 contra Kosovo.

"El fútbol profesional no sabe de grandes diferencias, nadie gana con facilidad", advirtió Luis Enrique, que cosechó un empate ante Grecia 1-1 el jueves y una victoria 2-1 en el descuento contra Georgia el domingo, que suscitaron las dudas sobre el juego de España.

"Lo importante es ganar y sumar mañana los tres puntos", aseguró Luis Enrique, precisando que "en junio de cara a la Eurocopa tampoco viene mal un poco de negatividad para que la gente esté más atenta".

El técnico de la Roja volvió a hacer una defensa de su política de elegir sólo a los que considera en mejor forma, al ser preguntado sobre el hecho de que no se vislumbra un once tipo para la Roja: "lo que no puedo hacer como entrenador es tomar mis decisiones en función de lo que quiera Pepe, Manolo o Lucas".

"No voy a cambiar, ahora mismo tengo 24 jugadores, cualquiera de ellos podría estar en el once, para mí eso es mucho más importante tener once jugadores, luego que se te lesionen tres importantes y llegas al Euro con otros jugadores sin confianza, yo no creo en eso", afirmó.

Mirando a la Eurocopa y a la eventual posibilidad de que cada selección pueda contar con 25 jugadores para hacer frente a contingencias en un marco de pandemia como sugiere Italia, Luis Enrique afirmó que "cada situación tiene cosas positivas y negativas, he hablado con Gianluca Vialli (jefe de delegación de la selección italiana) de esta posibilidad, no me quiero pronunciar demasiado, lo importante es que aceptaremos lo que diga la UEFA".

Respecto al encuentro del miércoles, el seleccionador español afirmó que espera "un rival complicado".

"Es un equipo diferente a Grecia o Georgia, presiona alto, de manera muy intensa, son valientes, atrevidos, inician desde atrás. Nos va a complicar la vida", afirmó Luis Enrique.