Luis Enrique la rompe en Twitch y recuerda un golazo que le hizo a Colombia: "Me gustó mucho"

Luis Enrique, entrenador de la Selección de España, es ahora un experto para hacer transmisiones en vivo todas las noches después de terminar su día de trabajo, por lo que siempre cuenta muchas anécdotas y da primicias de algunas cosas que seguramente no se le podrían escuchar en una rueda de prensa.

Vea también: [Video] La respuesta de Luis Enrique cuando le pidieron abrirse un 'Only Fans'

En su última salida a través de Twitch, este estratega habló específicamente sobre el mejor gol de su carrera, por lo que fue inevitable traer a la memoria el que le hizo a la Selección Colombia en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

"No he sido de marcar muchos goles espectaculares. Me gustó mucho uno que le marqué a Colombia en las olimpiadas. Un gol muy chulo, que me dio un pase Kiko, la controlé con el pecho al borde del área y le hice una ‘vaselina’ al portero" fue lo que inició diciendo.

Por otro lado, confesó que era consiente de que esa selección colombiana era muy buena y había quedado en deuda tras ver los malos resultados que tuvieron.

Le puede interesar: Luis Enrique no come cuento de 'favoritos' y anunció los cambios ante Alemania

Finalmente, dio a entender que en su momento las cosas eran muy diferentes: "¡Qué ‘lentejéz’, qué lentitud, Dios mío! ¡Qué ritmo tan bajo! Hay mucha diferencia; están mucho mejor preparados, físicamente ahora. El fútbol tiene un nivel muy diferente al de mi época".

Así fueron las formaciones para este compromiso en los Olímpicos de Barcelona 92

Colombia: Miguel Calero; José Santa, Jorge Patrón Bermúdez, Geovanis Cassiani, Diego Osorio; Hernán Carepa Gaviria, John Pelusa Pérez, Harold Lozano; Víctor Aristizábal, Faustino Asprilla, Iván René Valenciano.

Entrenador: Hernán Darío Bolillo Gómez

España: Toni; Abelardo, Albert Ferrer, Mikel Lasa, Mikel Lasa, Roberto Solozábal, Juanma López, Rafael Berges, Luis Enrique, Pep Guardiola, Kiko; Alfonso

Entrenador: Vicente Miera