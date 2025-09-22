Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 18:45
Luis Enrique terminó como el más ganador del día, estos fueron sus dos galardones
El Paris Saint Germain fue el más premiado en la gala del balón de oro.
En la gala del balón de oro que se llevó a cabo hoy 22 de septiembre de 2025 el equipo que salió como el más ganador fue el PSG, con balón de oro para Dembelé, mejor equipo masculino y mejor arquero, Donnarumma lo ganó por su temporada con el equipo, a eso le sumamos el triunfo de Luis Enrique como mejor entrenador masculino.
El estratega español vivió una temporada inolvidable en el conjunto parisino, ganó todo a nivel local y logró la tan ansiada primera Champions del equipo francés que le había sido tan esquiva a lo largo de la historia.
Luis Enrique gran ganador del día
El actual entrenador del PSG se llevó el premio a mejor entrenador del mundo en la temporada pasada, en una campaña que empezó con muchas dudas, con la salida de Mbappé y una discreta fase de liga en la Champions todo parecía oscuro en el conjunto parisino, pero el entrenador hizo de las suyas y acomodó un equipo sin una figura imponente, más allá de Dembelé, y los puso a jugar un futbol espectacular.
Luis Enrique ganó el premio Johan Cruyff a mejor entrenador de la temporada, un trofeo que se volvió a entregar en 2025 después de una pausa desde la separación de la FIFA con France Football, contando los premios anteriores el español ya tendría dos en su palmarés, ambos ganando triplete con sus equipos, uno con el Barcelona y el actual en Paris.
Además de ser el mejor entrenador el técnico español ganó con su fundación el premio Sócrates por las labores sociales con su fundación Xana, en nombre de su hija, por lo que tanto él como su familia y su fundación terminaron premiados en la gala de este año.
Luis Enrique consolida su legado dentro y fuera del campo
Con esta histórica gala, Luis Enrique no solo reafirmó su vigencia como uno de los entrenadores más influyentes de la última década, sino que también dejó claro que su trabajo trasciende más allá del terreno de juego. Entre el éxito deportivo y el reconocimiento social, el asturiano vive uno de los momentos más completos de su carrera, consolidando un legado que combina títulos, estilo de juego y un compromiso humano que lo eleva aún más en la élite del fútbol mundial.
Fuente
Antena 2