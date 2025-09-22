Luis Enrique terminó como el más ganador del día, estos fueron sus dos galardones

Luis Enrique gran ganador del día

El actual entrenador del PSG se llevó el premio a mejor entrenador del mundo en la temporada pasada, en una campaña que empezó con muchas dudas, con la salida de Mbappé y una discreta fase de liga en la Champions todo parecía oscuro en el conjunto parisino, pero el entrenador hizo de las suyas y acomodó un equipo sin una figura imponente, más allá de Dembelé, y los puso a jugar un futbol espectacular.

Luis Enrique ganó el premio Johan Cruyff a mejor entrenador de la temporada, un trofeo que se volvió a entregar en 2025 después de una pausa desde la separación de la FIFA con France Football, contando los premios anteriores el español ya tendría dos en su palmarés, ambos ganando triplete con sus equipos, uno con el Barcelona y el actual en Paris.

Además de ser el mejor entrenador el técnico español ganó con su fundación el premio Sócrates por las labores sociales con su fundación Xana, en nombre de su hija, por lo que tanto él como su familia y su fundación terminaron premiados en la gala de este año.