Luis Fernando Muriel se despide de Atalanta; se define su futuro

El futbolista colombiano Luis Fernando Muriel está a pocas horas de definir su futuro profesional. Sobre el delantero se ha informado que dejará Atalanta de Bérgamo de la Serie A de Italia, luego de haber despertado interés en el Orlando City de la MLS.

En las últimas horas, un directivo de Atalanta aseguró que solo restaban detalles para registrarse la transferencia, teniendo en cuenta que el contrato del atacante con el club italiano vence en junior de 2024.

Lea también: Muriel está por ser anunciado en su nuevo equipo: ya hay acuerdo y firma por tres años

“El traspaso de Muriel se concreta en las próximas horas. Cuando suceden estas cosas no hay posibilidad de despedirse adecuadamente de un protagonista que hizo historia en Atalanta. pero habrá una manera de invitarlo a Bérgamo para que el público pueda saludarlo adecuadamente”, dijo Luca Percassi, director general de Atalanta.

Luis Fernando Muriel viaja a Estados Unidos

La transferencia de Muriel al Orlando City de la MLS tomó más fuerza este lunes 12 de febrero, después de que el mismo futbolista compartiera una foto en sus redes sociales en la que está en un avión.

Le puede interesar: Muriel ya tiene nuevo equipo: firma por tres años y será dirigido por un colombiano

Muriel acompañó la imagen con el mensaje "here we go".

Lo publicado por el delantero colombiano fue compartido por Alessandro Lucci, de World Soccer Agency, empresa que representa al atacante.