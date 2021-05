Luis Fernando Muriel y los dos equipos en los que jugaría en Colombia

El delantero colombiano Luis Fernando Muriel Fruto está en el mejor momento de su carrera deportiva al registrar 23 anotaciones en la temporada con Atalantad de Bérgamo teniendo en cuenta todas las competiciones. A pesar de no ser habitual titular, Muriel tiene la posibilidad de lograr un título, cuando dispute la final de la Copa de Italia contra Juventus.

Al margen de lo que puede ser el final de la campaña y con algunos años por delante para estar en el fútbol de más alto nivel, el atacante nacido en Santo Tomás dejó claro el nombre de los dos equipos en los que le gustaría jugar en el fútbol colombiano en caso de que le toque regresar al país.

Lea también: Luis Fernando Muriel habló de su futuro y su continuidad en Atalanta

"No tengo claro en dónde me retiraré. Pero en Colombia me gustaría jugar en dos clubes. Uno es el Deportivo Cali, que es el club que me dio la oportunidad de debutar como profesional y me abrió las puertas. Gracias a ellos soy lo que soy hoy en día. el otro es por que desde pequeño crecí viéndolo y en mi casa siempre me ponían la camiseta y me llevaban al estadio y es el Junior. Serían esos dos los equipos por los que me gustaría volver a Colombia, pero falta mucho", dijo Muriel en diálogo con ESPN Colombia.

El deseo de Luis Fernando Muriel es muy parecido al expresado hace alguno días por el también delantero Rafael Santos Borré, quien en conversación con Martín Arzuaga manifestó que cuando le toque regresar al fútbol colombiano le gustaría vestir las camisetas de Deportivo Cali y Junior de Barranquilla.

Le puede interesar: Los primeros cinco refuerzos que Juan Carlos Osorio pidió a América

Por lo pronto, Muriel se prepara para visitar con su equipo Atalanta este domingo 9 de mayo al descendido Parma en partido de la fecha 35 de la Serie A de Italia.