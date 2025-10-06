Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 16:47
Luis Fernando Suárez 'coquetea' con un club al que ya dirigió
El entrenador antioqueño estaría próximo a ser oficializado.
Luis Fernando Suárez estaría por definir su llegada a un equipo donde aparece como un 'viejo conocido', pues el antioqueño actualmente se encuentra sin contrato y negocia para volver a dirigir. Se dice que en unos días se haría el anuncio oficial.
¿Cuál será el nuevo equipo de Luis Fernando Suárez?
Es posible que Luis Fernando Suárez se convierta en nuevo técnico de Aucas de Ecuador, equipo que recientemente se quedó sin entrenador en propiedad y ha analizado varias hojas de vida para el cargo.
Teniendo en cuenta que el colombiano ya dirigió a ese equipo entre el 2003 y 2004, se analiza volver a darle una chance al frente de la plantilla principal, entre otras cosas, porque está libre y la negociación sería más rápida que con un DT ya comprometido.
En aquel entonces, el rendimiento de Suárez al frente de Aucas no fue del todo bueno, pues en 60 partidos disputados, consiguió 21 victorias, 18 empates y 21 derrotas, para un rendimiento ponderado del 45 %.
Ahora, Luis Fernando Suárez vuelve a aparecer como una de las opciones para dirigir a Aucas, aunque lo hace con una competencia seria: Juan Pablo Buch, un pastuso con experiencia en Ecuador.
Se espera que en las próximas horas la dirigencia del cuadro ecuatoriano tome una decisión respecto a su nuevo entrenador y esta sea oficializada a través de los canales oficiales de Aucas.
La trayectoria de Luis Fernando Suárez
Luis Fernando Suárez, de 65 años, tiene su último precedente como entrenador de un club, al frente de Deportivo Pereira entre 2024 y 2025; antes de eso estuvo al frente de la Selección de Costa Rica entre 2021 y 2023. En su palmarés cuenta con dos títulos con Atlético Nacional (Campeonato local de 1999 y Copa Merconorte del 2000) y una Superliga con Junior en 2019.
