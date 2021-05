Luis Fernando Suárez detalló los problemas que tiene el fútbol colombiano

El entrenador Luis Fernando Suárez fue polémico hace algunos días al señalar que el fútbol colombiano y su torneo de primera división tiene un nivel bajo en cuanto a la intensidad y competitividad.

Al respecto, Suárez explicó en diálogo con Los Dueños del Balón sus razones para hacer dicha afirmación y enfatizó de que gran parte de la culpa está en los problemas que hay en la formación de los jugadores en las divisiones menores.

"No se podría hablar que el torneo está mal hecho y solo por eso el fútbol colombiano es malo. Hay un montón de cosas y en temas generales todos somos parte del problema. Debemos buscar la solución al problema que inicia desde las divisiones menores", dijo.

El entrenador fue claro al aseverar que desde la parte formativa y educación de los jóvenes hay falencias en Colombia. También fue claro en señalar que el problema no está en la ausencia de talento, si no en la parte de infraestructura y planeación.

"Desde la base no se está haciendo un trabajo de infraestructura. En todo sentido para tener los mejores jugadores hecho acá. El único problemas que no teneos es el talento. La formación de las divisiones menores no está trabajada. Los equipos piensan en ganar dinero por ventar. Los técnico tienen mucha culpa porqué el trabajo debe ser mucho mejor", indicó.

Por otro lado, Suárez agregó que entrenadores, dirigentes y prensa debe asumir que son parte del problema.

"Tenemos que situarnos en que somos parte del problema, no somos parte de la solución. Los jugadores tienen talento. Hay que ser conscientes de que en esta Copa Libertadores o en la Sudamericana si no s va bien es por el talento y no por el trabajo bien hecho. El gran problema está en las divisiones menores en la base del trabajo que no se está haciendo correctamente", puntualizó.