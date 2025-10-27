Luis Javier Suárez celebra en Portugal; prestigioso premio es oficial

En Portugal ya nadie habla de Viktor Gyökeres. El sueco quedó en el olvido del Sporting Lisboa con su reemplazo ideal. Aunque no tiene las mismas características, optaron por el fichaje del colombiano Luis Javier Suárez que cambió la altura por la velocidad como aspecto diferencial entre los dos jugadores.

Durante sus primeros partidos como jugador del conjunto lisboeta, Luis Javier Suárez ya suma siete goles con el club y es el goleador actual de la institución pensando en seguir con una buena marca. Vale la pena destacar que el colombiano sumó más de veinte goles en Almería.

De hecho, sus buenos registros superaron a los goleadores del Porto, del Benfica, y de los otros conjuntos estelares de la Primeira Liga. Luis Javier Suárez sorprendió con el premio al mejor jugador del mes de agosto/septiembre, pero el colombiano no había recibido el galardón físicamente. La espera llegó a su final y en la sede deportiva durante el entrenamiento lo sorprendieron.

SUÁREZ RECIBIÓ EL PREMIO DE MEJOR JUGADOR DE PORTUGAL

El Sporting de Lisboa de Luis Suárez busca el título de la Primeira Liga. El samario ya ha dejado su marca superando nada más ni nada menos que a Viktor Gyökeres y quiere seguir dulce. De hecho, en la fecha pasada ante el Tondela, el atacante que marcó cuatro goles en un solo partido con la Selección Colombia también anotó en Portugal.

El premio de mejor jugador de agosto/septiembre llegó a la sede este lunes 27 de octubre. El colombiano afirmó que, “este premio significa mucho para mí. Es un reconocimiento al trabajo que he hecho desde que llegué. Estoy muy contento porque significa que estoy aportando al equipo, a mis compañeros y que estoy dando mucha alegría a la afición”.

Además, le dedicó palabras a su cuerpo técnico que confiaron en él y a sus compañeros, claro está, a su familia también, “quiero agradecer al cuerpo técnico y jugadores, con quienes trabajo a diario. A mi esposa y a mi hijo, que me aguantan en casa. Ellos también forman parte de esto. También al sindicato de jugadores, que me votó como el mejor jugador”.

Luis Javier Suárez se hizo con el premio hace más de dos semanas, pero todavía no había recibido la distinción físicamente. Se demoró la entrega, pero ya por fin la tiene en sus manos. Es una motivación más para seguir vulnerando porterías en la UEFA Champions League y en la Primeira Liga.