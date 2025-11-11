Luis Javier Suárez confesó detalle que hace sufrir a Lorenzo: “es complicado”

Uno de los delanteros colombianos que busca participar por primera vez en un Mundial de fútbol es Luis Javier Suárez, atacante samario de 27 años que en este 2025 se ha destacado tanto en selección como en su club, el Sporting Club de Portugal.

El exjugador de clubes como Granada, Marsella y Almería es uno de los convocados por el técnico Néstor Lorenzo para lo que será la fecha FIFA de este noviembre, donde la Selección Colombia enfrentará a Nueva Zelanda y Australia.

