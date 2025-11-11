Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 08:57
Luis Javier Suárez confesó detalle que hace sufrir a Lorenzo: “es complicado”
El delantero de la Selección Colombia habló previo al amistoso contra Nueva Zelanda.
Uno de los delanteros colombianos que busca participar por primera vez en un Mundial de fútbol es Luis Javier Suárez, atacante samario de 27 años que en este 2025 se ha destacado tanto en selección como en su club, el Sporting Club de Portugal.
El exjugador de clubes como Granada, Marsella y Almería es uno de los convocados por el técnico Néstor Lorenzo para lo que será la fecha FIFA de este noviembre, donde la Selección Colombia enfrentará a Nueva Zelanda y Australia.
Luis Javier Suárez habló del difícil trabajo que tiene Lorenzo al hacer convocatorias
El atacante que ha venido tomando fuerza para conformar la nómina de delanteros que disputarán el Mundial del 2026 con el conjunto ‘Tricolor’, habló para los micrófonos de Deportes RCN y dejó claro existe una sana competencia entre los jugadores que buscan ir a la cita orbital, agregando que la labor del técnico argentino es muy complicada.
“Todos los delanteros que hemos estado venimos por un sueño, de volver a estar en selección, tener minutos, se consiguió el objetivo de ir al Mundial y tenemos esa competencia sana, lo importante es que esto es una familia, es una competencia sana, le intentamos poner las cosas complicadas al profe para que tome esa decisión (de la convocatoria)”, dijo Suárez.
“Su trabajo es complicado, debe analizar quien está mejor en cada momento, quién está mejor para cada partido, dependiendo actitud, rival y otras cosas, mientras que nosotros trabajamos para estar lo mejor posible”, añadió el delantero.
“Mi confianza con la selección ha subido muchísimo”
El atacante samario, que se despachó en el último partido de Eliminatorias anotando 4 goles frente a Venezuela, confesó también que después de aquella presentación su confianza creció un montón, especialmente por la presión que se tiene al llegar hace poco al equipo.
“Cambia el nivel de confianza, muchísimo, porque ya tienes gol en tu casillero y ya has marcado con tu selección, para uno como delantero es muy importante. Al final es la confianza, uno como delantero vive del gol, cuando metes en un partido 4 con tu selección la confianza crece muchísimo”, afirmó Luis Javier.
