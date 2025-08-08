Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 17:54
Luis Javier Suárez debutó en liga con Sporting; así le fue en el triunfo ante Casa Pía
El delantero colombiano jugó todo el partido de la primera fecha.
El campeón, el Sporting de Lisboa, inauguró este viernes la Liga de Portugal 2025/2026 con una victoria a domicilio por 0-2 ante el Casa Pia gracias a los tantos anotados por Francisco Trincão y Morten Hjulmand.
El encuentro dio el pistoletazo de salida a una nueva edición de la competición lusa, y el Sporting llegó a la cita para estrenar su nueva alineación, que incluye al colombiano Luis Javier Suárez en sustitución del sueco Viktor Gyökeres, que fue el máximo goleador del campeonato en las dos últimas temporadas.
Lea también: Jugador de Selección Colombia dejaría Europa: ficharía con gigante de Sudamérica
En otras noticias: el análisis de los candidatos al Balón de Oro 2025
Los números de Luis Javier Suárez en el triunfo del Sporting
El atacante que fue convocado a la Selección Colombia el pasado junio, tuvo varias oportunidades de anotar gol, pero no logró la eficacia para celebrar en su debut por la liga lusa, recordando que Suárez ya se había estrenado con la camiseta del Sporting en el partido de la Supercopa de Portugal ante Benfica, donde jugó 22 minutos al ingresar al segundo tiempo en lo que fue la derrota por 1-0.
Pese a que no pudo vulnerar el arco rival, Suárez jugó todo el partido ante Casa Pia y registró más números positivos en las estadísticas ofensivas: 4 de 7 remates al arco, 20 de 28 pases acertados, 1 pase clave, 100 % de efectividad en sus regates y 5 de 9 duelos ganados.
Sporting ganó; ahora se viene el debut de Benfica y Porto
Los 'leones' dominaron en el campo y antes de irse al descanso, en el minuto 42, llegó el primer tanto de la mano del portugués Francisco Trincão. El segundo lo anotó el danés Morten Hjulmand en el 62.
La jornada de apertura concluirá el lunes con el Porto, que recibirá al Vitória de Guimarães en lo que será la primera gran prueba para una plantilla renovada a las órdenes de un nuevo técnico, el italiano Francesco Farioli.
La ronda inaugural no contará con el Benfica, cuyo enfrentamiento contra el Rio Ave está programado para el próximo día 23 debido a los compromisos de las 'águilas' contra el Niza en la fase previa de la UEFA Champions League.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2