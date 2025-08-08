Luis Javier Suárez debutó en liga con Sporting; así le fue en el triunfo ante Casa Pía

Los números de Luis Javier Suárez en el triunfo del Sporting

El atacante que fue convocado a la Selección Colombia el pasado junio, tuvo varias oportunidades de anotar gol, pero no logró la eficacia para celebrar en su debut por la liga lusa, recordando que Suárez ya se había estrenado con la camiseta del Sporting en el partido de la Supercopa de Portugal ante Benfica, donde jugó 22 minutos al ingresar al segundo tiempo en lo que fue la derrota por 1-0.

Pese a que no pudo vulnerar el arco rival, Suárez jugó todo el partido ante Casa Pia y registró más números positivos en las estadísticas ofensivas: 4 de 7 remates al arco, 20 de 28 pases acertados, 1 pase clave, 100 % de efectividad en sus regates y 5 de 9 duelos ganados.