Luis Sinisterra reveló problema en su llegada a Cruzeiro: se complica el debut

Una de las grandes novelas del mercado de fichajes fue el de Luis Fernando Sinisterra, que, en medio de la pretemporada y arranque de la Premier League, parecía curioso que no estuviera en el Bournemouth junto con sus compañeros. El oriundo de Santander de Quilichao, Cauca buscó su salida de Inglaterra después de sufrir varias lesiones que lo dejaron afuera en la temporada pasada.

En ese sentido, Luis Sinisterra se convirtió en nuevo jugador del Cruzeiro de Brasil como uno más de los tantos futbolistas colombianos que han aterrizado en el Brasileirao en este mercado de fichajes. Con una inactividad por las constantes lesiones, Sinisterra fue cuestionado por su estado físico y su posible debut con el elenco de Minas Gerais.

Un grupo de hinchas se acercaron al aeropuerto para recibir a Luis Sinisterra que firmó su contrato en calidad de cedido con una opción de compra. Leonardo Jardim confió en el colombiano, afirmando que sería muy importante para el proyecto deportivo durante esta temporada.

PRIMERAS PALABRAS DE LUIS SINISTERRA Y PRIMER PROBLEMA PARA SU DEBUT

En declaración a los medios que se acercaron al aeropuerto, Luis Sinisterra dio sus primeras palabras como jugador del Cruzeiro, “muy contento de estar en un gran equipo como Cruzeiro. Gracias a los fanáticos por el recibimiento y espero que tengamos muchas alegrías juntos”.

Sobre su estado físico es donde recae el principal miedo y el cuidado, pues, Luis Sinisterra tuvo varios episodios de ausencias por golpes que lo sacaron de la temporada pasada con el Bournemouth. En un juego más físico y de mucho roce como el sudamericano, podría reincidir en lesiones.

Sin embargo, por lo menos hay tranquilidad con las lesiones, pues, ya se recuperó del golpe que lo sacó del Bournemouth, “me siento bien, he venido entrenando con mi equipo. Obviamente me hace falta ritmo, pero voy a estar listo para jugar lo más pronto posible”.

En esa misma línea, le preguntaron para cuándo estaría listo, “eso espero, eso esperamos todos. Espero estar dispuesto al técnico lo más pronto posible y que podamos celebrar títulos”.

Además, resaltó por qué decidió firmar con Cruzeiro y salir de Europa. Para el colombiano fue el momento indicado y la charla con Leonardo Jardim lo convenció, “el profe me habló, me explicó el proyecto. Tiene muchas ganas de ganar cosas grandes aquí y por eso decidí venir a Cruzeiro”.

EL DEBUT DE LUIS SINISTERRA SE PODRÍA DEMORAR

Aunque viene con entrenamientos con el Bournemouth, el jugador admitió tener falta de ritmo de competencia que irá ganando con más sesiones y con la necesidad de sumar minutos poco a poco. Sin embargo, con ese problema de los pocos partidos que ha jugado el extremo, su debut podría complicarse.

Cruzeiro juega el sábado 23 de agosto contra Inter de Porto Alegre en condición de local. Con pocos días y escasas sesiones de entrenamiento, sería difícil que Luis Sinisterra alcance a estar en ese compromiso.

Bajo ese panorama, podría estar el próximo partido liguero contra Sao Paulo en condición de visitante. Después del Inter, jugará el clásico ante Mineiro, pero sería complejo que sume minutos por el poco tiempo y el ritmo que ya es un problema para su estreno.