Luis Sinisterra rompió el mercado de fichajes en Sudamérica: presentación oficial

El delantero con paso importante por la Selección Colombia, Luis Fernando Sinisterra, confirmó su salida de Inglaterra para tener la oportunidad de volver a seguir sumando minutos y goles, los cuales no tuvo del todo tras su paso vistiendo la camiseta de Bournemouth.

El atacante de 26 años regresó al continente para jugar en una de las ligas más competitivas, la de Brasil, en donde ya ha sido presentado este 22 de agosto de 2025 como nuevo jugador del Cruzeiro Esporte Clube, en un préstamo procedente de Bournemouth. Con este movimiento, el brasileño Raposa apuesta por lo futbolístico y por revitalizar al extremo ofensivo como pieza fundamental en su proyección a medio plazo.

Sinisterra es presentado por Cruzeiro en Brasil

La operación, anunciada oficialmente por el club de Belo Horizonte se llevó a cabo a través de sus redes sociales y recibió una respuesta positiva por parte de los fanáticos. Luis Sinisterra llega no solo como refuerzo, sino como posible fichaje récord para Cruzeiro, con opción de compra cercana a los 15 millones de euros.

Durante la temporada 2024-2025, su paso por Bournemouth fue marcado por las lesiones: acumuló apenas 334 minutos en 14 partidos, con un gol, y sufrió dos recaídas musculares. No obstante, el jugador se mostró optimista tras su llegada: “Estoy muy contento de estar aquí, en un gran equipo como Cruzeiro... espero tengan muchas alegrías juntos”.