Luis Sinisterra rompió el mercado de fichajes en Sudamérica: presentación oficial
Luis Sinisterra dejó Inglaterra para regresar a Sudamérica en busca de una mejor oportunidad deportiva.
El delantero con paso importante por la Selección Colombia, Luis Fernando Sinisterra, confirmó su salida de Inglaterra para tener la oportunidad de volver a seguir sumando minutos y goles, los cuales no tuvo del todo tras su paso vistiendo la camiseta de Bournemouth.
El atacante de 26 años regresó al continente para jugar en una de las ligas más competitivas, la de Brasil, en donde ya ha sido presentado este 22 de agosto de 2025 como nuevo jugador del Cruzeiro Esporte Clube, en un préstamo procedente de Bournemouth. Con este movimiento, el brasileño Raposa apuesta por lo futbolístico y por revitalizar al extremo ofensivo como pieza fundamental en su proyección a medio plazo.
Sinisterra es presentado por Cruzeiro en Brasil
La operación, anunciada oficialmente por el club de Belo Horizonte se llevó a cabo a través de sus redes sociales y recibió una respuesta positiva por parte de los fanáticos. Luis Sinisterra llega no solo como refuerzo, sino como posible fichaje récord para Cruzeiro, con opción de compra cercana a los 15 millones de euros.
Durante la temporada 2024-2025, su paso por Bournemouth fue marcado por las lesiones: acumuló apenas 334 minutos en 14 partidos, con un gol, y sufrió dos recaídas musculares. No obstante, el jugador se mostró optimista tras su llegada: “Estoy muy contento de estar aquí, en un gran equipo como Cruzeiro... espero tengan muchas alegrías juntos”.
Leonardo Jardim, estratega del club, impulsó el fichaje con gran confidencialidad. La llegada del colombiano se alinea con el proyecto de reconstrucción del club, que en el periodo reciente ha incorporado figuras clave como Gabigol, Fagner y nuevos juveniles, reforzando un plantel competitivo que cuenta también con un contexto del fichaje que es favorable, ya que Cruzeiro ocupa la tercera posición del Brasileirao 2025, con 38 puntos, a solo cinco unidades del líder Flamengo, lo que refuerza su ambición de pelear por el título y asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores .
O atacante Sinisterra foi oficialmente apresentado hoje, na Toca da Raposa II, pelo presidente Pedro Lourenço e vice-presidente Pedro Junio! 🦊💙— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 22, 2025
Confira a coletiva completa na TV Cruzeiro!
📺 https://t.co/pcFhmQhNGI pic.twitter.com/8W1leVhHLs
¿Cómo será el contrato de Luis Sinisterra en Cruzeiro?
Luis Sinisterra fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Cruzeiro en condición de préstamo desde el Bournemouth hasta junio de 2026, con la posibilidad de que el club brasileño adquiera sus derechos en forma definitiva al finalizar el acuerdo. Según medios internacionales, el trato incluyó un pago inicial cercano a 2 millones de libras por la cesión, mientras que la opción de compra podría elevar la operación a unos 10 millones de libras. Pese a esta negociación, el atacante colombiano mantiene vínculo contractual con Bournemouth hasta 2028, lo que significa que su continuidad en Belo Horizonte dependerá del desempeño que muestre y de la decisión que tome la directiva del Cruzeiro respecto a ejercer la cláusula de compra.
