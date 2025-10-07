Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 10:50
Luis Suárez confirma su gran nivel: Nuevo reconocimiento en Portugal
El colombiano está en uno de los mejores momentos de su carrera y los reconocimientos no se hacen esperar.
Luis Suárez la sigue rompiendo en Portugal, el colombiano vive uno de los momentos más dulces de su carrera y en la Primeira Liga no paran de lloverle elogios y ahora reconocimientos, el jugador tiene unos muy buenos números esta temporada y desde sus 4 goles a Venezuela en la última fecha de eliminatorias se ha hecho un nombre en el futbol mundial.
Llega a la convocatoria habiendo anotado en sus últimos 4 partidos con el Sporting y desde Portugal recibe una noticia que sin duda alguna le dará una alegría más al delantero colombiano.
Jugador del mes de la liga portuguesa
El colombiano fue nombrado oficialmente por la liga como el mejor jugador de Agosto/Septiembre por lo que hizo con el Sporting, el premio es un reconocimiento al último mes y medio en el que Suárez no ha parado de marcar goles o asistir con su equipo, el delantero lleva 6 goles y 2 asistencias en las 8 fechas que se han jugado de liga y ha sido uno de los grandes responsables de que su equipo hoy marche segundo solo a 4 puntos del Porto.
Luis Javier Suárez quien ha tenido un amplio recorrido en Europa es el ganador a jugador del mes por primera vez en su carrera, nunca antes lo había conseguido, dato que valida cada vez más que el colombiano vive el mejor momento de su carrera, ahora para engrandecer aún más su buen momento llega a los dos amistosos con la selección Colombia buscando demostrar el porque de su llamado y de alguna manera hacerse con su puesto en a lista de fijos para el Mundial 2026.
Luis Suárez é considerado o 𝗺𝗲𝗹𝗵𝗼𝗿 𝗷𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 de Agosto/Setembro da #LigaPortugalBetclic para o @sjpf_pt 👏 pic.twitter.com/cWYBmVb1NC— Sporting CP (@SportingCP) October 7, 2025
Así ha sido la carrera del colombiano
Luis Suárez desde muy temprano en su carrera se fue a Europa, acá en Colombia surgió de Leones para poco menos de un años después fichar por el Granada, en el equipo español estuvo un año para después salir al Watford donde empezó con una seguidilla de préstamos, en el Valladolid, Gimnástic y Zaragoza para finalmente volver al Granada ya en condición de fichado, con dos muy buenas temporadas en el equipo el Olympique de Marsella se fijó en él pero con el cambio de entrenador en el equipo no logró destacar y terminó saliendo al Almeria. En este equipo la rompió en segunda española y así se ganó su lugar en el Sporting con la difícil tarea de ocupar el lugar que dejó Gyokeres.
Fuente
Antena 2