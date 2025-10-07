Luis Suárez confirma su gran nivel: Nuevo reconocimiento en Portugal

Jugador del mes de la liga portuguesa

El colombiano fue nombrado oficialmente por la liga como el mejor jugador de Agosto/Septiembre por lo que hizo con el Sporting, el premio es un reconocimiento al último mes y medio en el que Suárez no ha parado de marcar goles o asistir con su equipo, el delantero lleva 6 goles y 2 asistencias en las 8 fechas que se han jugado de liga y ha sido uno de los grandes responsables de que su equipo hoy marche segundo solo a 4 puntos del Porto.

Luis Javier Suárez quien ha tenido un amplio recorrido en Europa es el ganador a jugador del mes por primera vez en su carrera, nunca antes lo había conseguido, dato que valida cada vez más que el colombiano vive el mejor momento de su carrera, ahora para engrandecer aún más su buen momento llega a los dos amistosos con la selección Colombia buscando demostrar el porque de su llamado y de alguna manera hacerse con su puesto en a lista de fijos para el Mundial 2026.