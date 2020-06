Luis Suárez, el colombiano, reitera que si lo llaman de la selección de España "no diría que no"

El delantero colombiano Luis Javier Suárez Charris ha sido noticia constantemente en los últimos días debido a que por sus buenas actuaciones en la temporada 2019-2020 con el Real Zaragoza en la segunda división de España ha permitido que importantes clubes de Europa se hayan fijado en él como un posible regreso para la próxima temporada.

Recientemente se informó que Lazio de Italia estaría dispuesto a negociar con Watford, club dueño de sus derechos deportivos, para pagar los 10 millones de euros que se piden por él y hacerse con sus servicios para el próximo año.

Este lunes 1 de junio, La Gazzetta dello Sport reveló una entrevista con el atacante en la cual además de vislumbrar su inminente arribo a la Serie A, se volvió a abrir la polémica de que Suárez aceptaría jugar para la selección de España en caso de no recibir el llamado al combinado colombiano.

Hace algunos meses, el delantero ya había dejado entrever la posibilidad de vestirse con la camiseta roja de España en caso de recibir la convocatoria, debido a que nunca ha recibido la posibilidad de Colombia e incluso en una ocasión para el Mundial sub-20 no fue llamado, a pesar de destacarse en el Viejo Continente.

A pesar de lo manifestado, Suárez declaró que sus palabras fueron mal interpretadas y su deseo siempre ha sido defender los colores el seleccionado colombiano, pero en esta ocasión, durante el diálogo con La Gazzetta dello Sport volvió a dejar la puerta abierta a España.

“Cuando estaba en Granada jugaba y hacía goles. No estaba en primera división, pero preferían a otros jugadores para la Copa Mundial Sub-20 y me decepcionó. Todavía estoy enojado por esto. Si España llamara, no diría que no", afirmó.

Por lo pronto, Luis Javier Suárez, que ha marcado 17 goles en la actual temporada de la segunda división de España, está a la espera de terminar la campaña y definir junto con Watford su futuro, teniendo en cuenta que su arribo al balompié de Italia sería la primera opción.