Luis Suárez no jugará competencia con Inter Miami: hay sanción oficial tras altercado

Hace una semana, Luis Alberto Suárez volvió a quedar retratado para mal en una acción puntual después de que terminara el partido entre el Seattle Sounders y el Inter Miami. Su equipo perdió 3-0 en la final de la Leagues Cup y al final del juego se armó la grande en el terreno.

Hubo peleas entre jugadores y Luis Suárez fue uno de los protagonistas. Cuando delegados del Seattle Sounders entraron a calmar los ánimos en el campo de juego, Suárez se encaró con uno de ellos y le respondió con un escupitajo que quedó grabado en las cámaras. Su compañero de equipo, Sergio Busquets también estuvo involucrado en las riñas, al igual que Tomás Avilés.

Sin embargo, al que más le iba a costar era nada más ni nada menos que a ‘Lucho’. Ni la demora por parte de la Leagues Cup iba a salvar al uruguayo que esperaba conocer la dura sanción que le iba a poner la organización. Finalmente, este viernes 5 de septiembre salió la resolución en el comité disciplinario de la competencia.

LUIS SUÁREZ NO JUGARÁ LA SIGUIENTE LEAGUES CUP

Como era de esperarse, la Leagues Cup no tuvo piedad con Luis Suárez. Aunque se demoraron, salió la ejemplar sanción que pone en problemas al charrúa y al Inter Miami que tendrá una baja sensible para el 2026.

Luis Suárez podrá seguir jugando en la MLS, dado que, como esto fue en la Leagues Cup, su sanción se hará válida durante este torneo. Por medio de un comunicado, la organización confirmó la ausencia de Suárez por seis compromisos, es decir, la totalidad de juegos que tiene esta competencia si se pasan todas las fases hasta llegar a la final.

El comité disciplinario informó, “al finalizar el partido, el jugador de Inter Miami, Luis Suárez fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders. De acuerdo con el artículo 4.2 C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso a Luis Suárez una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de la Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción”.

Bajo ese panorama, Luis Suárez no podrá jugar ningún partido de la siguiente edición de la Leagues Cup. Una baja sensible para la competencia entre clubes de la MLS y de la Liga MX. Además, habrá que esperar si la Major League Soccer sanciona al uruguayo. Por ahora, esta penalización solo se cumplirá en el torneo internacional.

LAS DISCULPAS DE LUIS SUÁREZ TRAS EL ESCUPITAJO

Días después de los hechos en la Leagues Cup, Luis Suárez, ya más calmado, dio declaraciones pidiendo disculpas por lo sucedido en la final frente al Seattle Sounders, “no es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así.

Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente. Quiero pedir disculpas por mi comportamiento. Estas acciones no representan los valores de nuestro deporte y reiteramos nuestro compromiso con mantener los más altos estándares de deportividad dentro y fuera de la cancha".