Luis Suárez no para: El colombiano presume de excelentes estadísticas

Luis Javier Suárez vive uno de sus momentos más dulces con el gol, el colombiano quien llegó al Sporting este verano se ha convertido en un seguro siempre que juega y las estadísticas lo acompañan. El delantero llegó al equipo con la difícil misión de reemplazar a Viktor Gyokeres después de una temporada en la que el sueco no paró de anotar, después de una buena temporada en segunda división española el colombiano se ganó un lugar en el mercado de fichajes y el equipo portugués se hizo con sus servicios.

En el último partido de Champions el colombiano anotó el único gol de su equipo en la derrota frente al Napoli, sin embargo dejó una muy buena impresión donde a pesar de no ser titular fue el mejor jugador del Sporting.