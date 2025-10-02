Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 12:11
Luis Suárez no para: El colombiano presume de excelentes estadísticas
El delantero colombiano está intratable y vive posiblemente el mejor momento de su carrera.
Luis Javier Suárez vive uno de sus momentos más dulces con el gol, el colombiano quien llegó al Sporting este verano se ha convertido en un seguro siempre que juega y las estadísticas lo acompañan. El delantero llegó al equipo con la difícil misión de reemplazar a Viktor Gyokeres después de una temporada en la que el sueco no paró de anotar, después de una buena temporada en segunda división española el colombiano se ganó un lugar en el mercado de fichajes y el equipo portugués se hizo con sus servicios.
En el último partido de Champions el colombiano anotó el único gol de su equipo en la derrota frente al Napoli, sin embargo dejó una muy buena impresión donde a pesar de no ser titular fue el mejor jugador del Sporting.
Más goles que partidos
El colombiano está demostrando porque debe ser el delantero titular de Colombia en el próximo mundial, en una temporada en la que se le abrió el arco, el delantero no ha parado de anotar y ya lleva más 10 goles en lo que se ha jugado. Además también participa del juego del equipo, baja se asocia y se convierte en una opción más en el circuito de juego incluso asistiendo a sus compañeros.
Suárez lleva 12 contribuciones de gol en sus últimos 9 partidos y únicamente en 2 no pudo ni anotar ni asistir, así se dividen:
vs Arouca: 2 goles
vs Nacional: 2 asistencias
vs Porto: No anotó ni asistió
vs Venezuela: 4 goles
vs Familicao: 1 gol
vs Kairat: No anotó ni asistió
vs Moreirense: 1 gol
vs Estoril: 1 gol
vs Napoli: 1 gol
🇨🇴 GOOOL de Luis Javier Suárez. El colombiano marcó el 1-1 de #SportingCP en su visita a #Napoli, al 62’ pic.twitter.com/baL7SmTNXZ— Pipe Sierra (@PSierraR) October 1, 2025
Quiere asegurarse un lugar en el mundial
Luis Suárez venía siendo uno de los más criticados en la selección Colombia, contaba con pocos minutos, pero cuando los tenía no marcaba la diferencia por lo que muchas personas no entendían sus convocatorias, sin embargo, tras el partido frente a Venezuela el arco se le abrió al colombiano quien marcó no solo uno sino sus primeros cuatro goles con la camiseta tricolor.
Ahora vive un momento envidiable en cuanto al gol y pretende mantenerlo para poder asegurar su lugar en el mundial, de hecho, si las lesiones lo respetan en este momento debería ser el delantero centro titular de Colombia.
Fuente
Antena 2