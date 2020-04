Luis Suárez se confesó y dijo en qué Selección prefiere hacer su debut

La maravillosa temporada que ha vivido Luis Javier Suárez con Zaragoza le ha llevado a ser uno de los jugadores más queridos por la afición del club y también a estar nominado para ser convocado, de manera oficial, por la Selección de España. El atacante colombiano, quien lleva 17 goles anotados en 29 partidos, aún no ha vestido la camiseta de la Selección Colombia, por eso, mientras espera, la posibilidad de que juegue con 'La Roja crece.

En ese sentido, el futbolista quiso aclarar los rumores y dejó claras cuáles son sus intenciones, algo que hizo en diálogo con la web Golombianos. "Se ha creado mucha controversia sobre todo lo que digo. Cuando digo un mínimo de palabras se sacan de contexto para crear un titular o algo así. Sin embargo, yo lo tengo muy claro y por eso me enfado cuando no me llaman, yo soy colombiano, tengo sentido de pertenencia por mi país y por eso tengo muchas ganas de vestir la camiseta de la Selección".

Y aunque aclaró que no ha hablado con Queiroz, pero sí lo hizo con Arturo Reyes de cara al Preolímpico disputado en Colombia, reiteró su deseo de vestir la camiseta colombiana: "Yo espero la camiseta de la Selección Colombia y esa llamada. En ese momento Zaragoza no me dejó ir".

Luego de esto, reiteró el interés que han tenido desde España en contar con él: "LA RFEF sí ha estado interesada y han hablado con mis agentes, pero yo si sigo esperando la de Colombia. Mi familia al final me apoya en cualquier decisión que yo tome y uno es el que decide. Si yo decido alguna otra cosa, me apoyan, pero estoy esperando la llamada de la Selección Colombia".