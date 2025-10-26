Cargando contenido

VIDEO: Luis Suárez sigue en racha: golazo del colombiano en Sporting
Luis Suárez sigue intratable, nuevo gol del colombiano en Portugal

El colombiano no para de convertir en sus partidos en Europa.

Sin lugar a duda Luis Suárez está firmando su mejor temporada en el futbol europeo, el delantero llegó al Sporting de Lisboa con la difícil tarea de reemplazar a Gyokeres que había marcado números históricos con el equipo la temporada pasada. 

Nuevo gol de Luis Suárez

Luis Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero colombiano ha tenido un inicio de temporada brillante, consolidándose como pieza clave en el ataque de su equipo. Con goles, asistencias y una entrega constante, Suárez se ha ganado la confianza del técnico y el reconocimiento de la afición. Su potencia, movilidad y olfato goleador lo han convertido en una amenaza constante para las defensas rivales, y su rendimiento lo vuelve a poner en el radar de la Selección Colombia, donde muchos piden una nueva oportunidad para el atacante que no ha dejado de demostrar su crecimiento.

