Luis Suárez sorprende a toda Europa: comparación estelar con Gyokeres

Ante su gran campaña en el Sporting, donde ha anotado siete goles y dio dos asistencias en 12 partidos jugados, el delantero colombiano ha sido exaltado y comparado con Viktor Gyökeres, quien se marchó de a escuadra portuguesa, rumbo al Arsenal.

Delfim, una de las glorias históricas del cuadro lisboeta habló del impacto que ha tenido Suárez en el club y su importancia tras la marcha de un referente como el atacante sueco.

“La incorporación de Luis Suárez fue muy positiva. No solo dio continuidad, en algunos espacios, a ese factor preponderante de un equipo, que es la finalización, sino que también veo a otros jugadores resurgir en este fenómeno: Trincao, Pote, jugadores que, con Gyökeres, instintivamente, trabajaban al 70% de su potencial para esa tasa de finalización por parte de un jugador que era pura magia y al 30% para ellos”, apuntó el exjugador.

Además, la gloria del Sporting Lisboa también rescato que el equipo ha crecido colectivamente con la presencia del cafetero. “Ahora todo está mucho más distribuido y le toca al entrenador desarrollar estas características y sacarles el máximo provecho”,