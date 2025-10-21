Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 09:12
Luis Suárez sorprende a toda Europa: comparación estelar con Gyokeres
Luis Suárez arribó al Sporting luego de una gran campaña en el Almería.
Luis Javier Suárez se ha convertido en uno de los principales referentes de la Selección Colombia. El delantero, que milita en el Sporting Lisboa, llegó a suelo luso como un fichaje prometedor tras una exitosa campaña en equipos como el Almería y con pasos por escuadras como el Olympique de Marsella.
Tras haber desembarcado en Lisboa, el atacante siguió demostrando que su campaña en suelo español no era coincidencia. Además, en su primera oportunidad clara para ser protagonista en el combinado nacional, se estrenó con un póker ante Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias.
Ante su gran campaña en el Sporting, donde ha anotado siete goles y dio dos asistencias en 12 partidos jugados, el delantero colombiano ha sido exaltado y comparado con Viktor Gyökeres, quien se marchó de a escuadra portuguesa, rumbo al Arsenal.
Delfim, una de las glorias históricas del cuadro lisboeta habló del impacto que ha tenido Suárez en el club y su importancia tras la marcha de un referente como el atacante sueco.
“La incorporación de Luis Suárez fue muy positiva. No solo dio continuidad, en algunos espacios, a ese factor preponderante de un equipo, que es la finalización, sino que también veo a otros jugadores resurgir en este fenómeno: Trincao, Pote, jugadores que, con Gyökeres, instintivamente, trabajaban al 70% de su potencial para esa tasa de finalización por parte de un jugador que era pura magia y al 30% para ellos”, apuntó el exjugador.
Además, la gloria del Sporting Lisboa también rescato que el equipo ha crecido colectivamente con la presencia del cafetero. “Ahora todo está mucho más distribuido y le toca al entrenador desarrollar estas características y sacarles el máximo provecho”,
Preparação para a 3️⃣.ª jornada da @championsleague 🔛 #UCL pic.twitter.com/CVhgs4pNn9— Sporting CP (@SportingCP) October 21, 2025
Ahora, Suárez se alista para lo que será el duelo por la Champions League ante Marsella. El cafetero se medirá a un cuadro en el que no tuvo su mejor paso, Una nueva oportunidad para que el cafetero siga sorprendiendo a Europa, como lo ha hecho en el arranque de esta temporada.
Se espera que el delantero siga siendo protagonista con el Sporting. Suárez sabe que también se está jugando la posibilidad de hacer parte de la lista definitiva de Colombia rumbo al Mundial 2026. Por ello cada minuto será valioso para reivindicar su posición en la percepción de Néstor Lorenzo.
