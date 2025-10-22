Luis Suárez y un sueño pendiente: La Premier siempre ha sido la obsesión

Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero colombiano, figura del Sporting Lisboa, se ha consolidado como uno de los delanteros más efectivos de la temporada en Europa. Con 7 goles y 2 asistencias en la Liga de Portugal, el exjugador del Almería ha logrado llenar el vacío que dejó el sueco Viktor Gyökeres, quien salió del club tras firmar números históricos.

Suárez, de 27 años, llegó al fútbol portugués luego de su paso por España, donde tuvo un rendimiento destacado con el Almería. Precisamente sobre esa etapa habló Juanlu Gómez, su exagente, quien reveló que el atacante colombiano siempre tuvo “ofertas importantes” mientras jugaba en el conjunto español, pero que varios factores impidieron su salida.