Mié, 22/10/2025 - 14:31
Luis Suárez y un sueño pendiente: La Premier siempre ha sido la obsesión
El colombiano está firmando el mejor momento de su carrera.
Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero colombiano, figura del Sporting Lisboa, se ha consolidado como uno de los delanteros más efectivos de la temporada en Europa. Con 7 goles y 2 asistencias en la Liga de Portugal, el exjugador del Almería ha logrado llenar el vacío que dejó el sueco Viktor Gyökeres, quien salió del club tras firmar números históricos.
Suárez, de 27 años, llegó al fútbol portugués luego de su paso por España, donde tuvo un rendimiento destacado con el Almería. Precisamente sobre esa etapa habló Juanlu Gómez, su exagente, quien reveló que el atacante colombiano siempre tuvo “ofertas importantes” mientras jugaba en el conjunto español, pero que varios factores impidieron su salida.
Un sueño: La Premier League
Luis ha tenido ofertas siempre, incluso cuando tuvo la lesión que lo dejó siete meses fuera por la rotura de peroné. Terminando esa temporada tenía propuestas relevantes para salir, pero el club decidió que no era el momento
El exrepresentante también confesó cuál ha sido el gran anhelo del delantero. “El deseo de Luis siempre ha sido ir a la Premier League y jugar allí. Entiendo que no se habrán dado las cosas para poder marchar este año”, afirmó.
Goleador en su liga y con un pie en el Mundial
El rendimiento del colombiano no solo lo mantiene como pieza clave en el Sporting, sino que también lo perfila como uno de los nombres fijos en la Selección Colombia para el próximo Mundial 2026. Su técnico, Rui Borges, no dudó en elogiarlo: “Me alegra poder contar con Luis y Fotis; hacen brillar a sus compañeros con sus propias virtudes”, aseguró tras la última victoria del equipo.
Con su regularidad, compromiso y efectividad, Luis Javier Suárez demuestra que atraviesa una madurez futbolística que lo acerca cada vez más al sueño de jugar en la Premier League, una meta que, según personas cercanas, podría estar más cerca de concretarse si mantiene el nivel mostrado en Portugal.
Fuente
Antena 2