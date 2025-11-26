Luis Suárez y una lluvia de elogios: "Está por encima de lo esperado"

Rendimiento y números que justifican la inversión

Luis Javier Suárez acumula 18 partidos y 1.209 minutos con la camiseta del Sporting y ha convertido 9 goles, 7 en Liga, 1 en Champions y 1 en Copa, además de aportar 2 asistencias. Su promedio de un gol cada 134 minutos refleja una efectividad notable teniendo en cuenta su proceso de adaptación a un equipo grande y a una competición exigente. Su aparición en la Taca de Portugal, entró en los minutos finales y cerró el 3-0 frente al Marinhense, es solo el último ejemplo de un jugador que aporta en momentos clave.

Reconocimiento técnico y mediático

Tanto el cuerpo técnico como la prensa portuguesa coinciden en que Suárez ha cumplido y está superando expectativas. Rui Borges resaltó su intensidad, disponibilidad física, capacidad de asociación y toma de decisiones, cualidades que encajan con el nuevo esquema ofensivo del club. Medios como A Bola subrayaron que la inversión por 22 millones de euros comienza a justificarse y que el colombiano está borrando el “fantasma” de su predecesor. La combinación con compañeros ofensivos como Fotis Ioannidis ha permitido al Sporting mantener un ataque dinámico sin depender de un ariete puramente posicional.