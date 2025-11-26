Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 08:22
Luis Suárez y una lluvia de elogios: "Está por encima de lo esperado"
Luis Javier Suárez se está convirtiendo en un gran acierto para el Sporting.
El delantero colombiano ha respondido con solvencia a la apuesta del Sporting de Lisboa y se ha ganado elogios de la prensa, del cuerpo técnico y de la afición. Llegó para sustituir a un goleador histórico y en pocos meses, su rendimiento ya marca diferencia en el ataque de los fanáticos del equipo.
Rendimiento y números que justifican la inversión
Luis Javier Suárez acumula 18 partidos y 1.209 minutos con la camiseta del Sporting y ha convertido 9 goles, 7 en Liga, 1 en Champions y 1 en Copa, además de aportar 2 asistencias. Su promedio de un gol cada 134 minutos refleja una efectividad notable teniendo en cuenta su proceso de adaptación a un equipo grande y a una competición exigente. Su aparición en la Taca de Portugal, entró en los minutos finales y cerró el 3-0 frente al Marinhense, es solo el último ejemplo de un jugador que aporta en momentos clave.
Reconocimiento técnico y mediático
Tanto el cuerpo técnico como la prensa portuguesa coinciden en que Suárez ha cumplido y está superando expectativas. Rui Borges resaltó su intensidad, disponibilidad física, capacidad de asociación y toma de decisiones, cualidades que encajan con el nuevo esquema ofensivo del club. Medios como A Bola subrayaron que la inversión por 22 millones de euros comienza a justificarse y que el colombiano está borrando el “fantasma” de su predecesor. La combinación con compañeros ofensivos como Fotis Ioannidis ha permitido al Sporting mantener un ataque dinámico sin depender de un ariete puramente posicional.
Próximos retos
El reto inmediato para Suárez es la Champions, el Sporting recibe al Club Brujas en la quinta fecha de la fase de grupos, donde una buena actuación podría confirmar su ascenso entre las referencias del equipo en Europa. Más allá del club, el colombiano mantiene la ambición de mantenerse en la Selección y pelear por un lugar en la lista rumbo al Mundial 2026.
En Lisboa hay señales claras, Luis Suárez no solo se ha adaptado rápido, sino que está rindiendo a un nivel que tranquiliza a la directiva y entusiasma a la hinchada. Si mantiene la constancia, su fichaje dejará de ser debate y será considerado uno de los aciertos del mercado para el Sporting.
Fuente
Antena 2