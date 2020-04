Lukaku confesó que varios jugadores de Inter pudieron tener coronavirus

En medio de la situación actual del fútbol en el mundo, los jugadores se divierten a través de las redes sociales y uno de los más activos ha sido el atacante de Inter, Romelu Lukaku, quien en sus últimas declaraciones levantó una gran polémica, luego de haber asegurado que en el club italiano se pudieron haber presentado varios casos de coronavirus los cuales pudieron haber sido ignorados por el cuerpo técnico y la institución en general.

En medio de una transmisión 'En Viv0', el futbolista aseguró que 23 de los 25 futbolistas del club pudieron haber estado contagiados y tuvieron síntomas, tales como fiebre y mucha tos, lo cual se evidenció en jugadores como el defensor eslovaco Milan Skriniar, cuyos síntomas casi lo hacen caer en medio del campo pues estuvo cerca de desmayarse, por lo que tuvo que salir de allí.

La situación, que se habría presentado en instancias previas al partido y durante el encuentro frente a Cagliari, habría pasdo desapercibida entendiendo que la pandemia del coronavirus apenas empezaba, por lo que más que un virus de estas magnitudes, se pensó que estos síntomas podían estar asociados a cualquier otro malestar.

"Tuvimos una semana libre en diciembre, regresamos y juro que 23 de 25 jugadores estaban enfermos. No es broma. Uno de nuestros defensores (Skriniar) tuvo que abandonar el campo, no pudo continuar y casi se desmaya. (Después de ese día) todos tosieron y tuvieron fiebre. Yo no había tenido fiebre en años, me puse más caliente de lo habitual. Nunca nos hicimos la prueba del covid-19, por lo que nunca sabremos con certeza si lo tuvimos", sentenció Lukaku al respecto.