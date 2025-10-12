Actualizado:
Luis Díaz alcanzó importante cifra con la selección Colombia tras goleada a México
Luis Díaz es uno de los jugadores más importantes de la selección Colombia.
Luis Díaz alcanzó un nuevo registro en su trayectoria con la Selección Colombia. El delantero guajiro llegó a 20 goles con la camiseta del equipo nacional y alcanzó en la tabla histórica de goleadores a Faustino Asprilla, quien también sumó esa misma cifra durante su paso por el combinado tricolor.
El tanto de Díaz se registró en la victoria 4-0 de Colombia sobre México en el partido amistoso disputado este sábado. El jugador del Liverpool marcó uno de los goles en la segunda parte del compromiso, contribuyendo a una actuación colectiva que mantuvo el invicto del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.
Con esta anotación, Díaz igualó a Asprilla en el cuarto lugar de la lista de máximos goleadores históricos de la Selección. Por delante se mantienen Radamel Falcao García, con 36 goles; James Rodríguez, con 27; y Arnoldo Iguarán, con 25. El atacante de 28 años, que debutó con la selección absoluta en 2018,
Faustino Asprilla, a quien ahora alcanza Díaz, obtuvo sus 20 goles entre 1993 y 2001, en 57 partidos disputados. El exjugador del Parma y Newcastle fue uno de los referentes del ataque colombiano durante la década de los noventa, destacándose en eliminatorias y torneos continentales.
El avance goleador de Díaz refleja su continuidad en el proceso de Lorenzo, donde ha sido titular habitual y una de las principales opciones ofensivas. De sus 20 goles, 12 han sido en partidos amistosos y 8 en competencias oficiales, incluyendo eliminatorias mundialistas y Copa América.
El próximo objetivo del guajiro será superar los 20 tantos y ubicarse en solitario como el cuarto máximo anotador de la historia del seleccionado. En caso de mantener su ritmo actual, podría acercarse a los registros de Iguarán y James Rodríguez en los próximos compromisos internacionales.
