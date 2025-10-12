Luis Díaz alcanzó importante cifra con la selección Colombia tras goleada a México

Luis Díaz alcanzó un nuevo registro en su trayectoria con la Selección Colombia. El delantero guajiro llegó a 20 goles con la camiseta del equipo nacional y alcanzó en la tabla histórica de goleadores a Faustino Asprilla, quien también sumó esa misma cifra durante su paso por el combinado tricolor.

El tanto de Díaz se registró en la victoria 4-0 de Colombia sobre México en el partido amistoso disputado este sábado. El jugador del Liverpool marcó uno de los goles en la segunda parte del compromiso, contribuyendo a una actuación colectiva que mantuvo el invicto del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

Vea también: Carlos Antonio reaccionó a la goleada de Colombia: "No enecesitó..."

Con esta anotación, Díaz igualó a Asprilla en el cuarto lugar de la lista de máximos goleadores históricos de la Selección. Por delante se mantienen Radamel Falcao García, con 36 goles; James Rodríguez, con 27; y Arnoldo Iguarán, con 25. El atacante de 28 años, que debutó con la selección absoluta en 2018,