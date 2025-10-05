Luto en Dimayor: se confirmó triste noticia

El fútbol profesional colombiano está de luto debido a la confirmación del fallecimiento de Enrico 'Dino' Gallo, un colombo-italiano de 85 años que dejó una profunda huella en la historia de la Dimayor y del balompié nacional.

Puede leer: Oficial: jugador de Millonarios fue convocado a selección

La noticia se conoció pasado el mediodía del sábado 4 de octubre, generando tristeza entre dirigentes, periodistas y exjugadores que compartieron con él en distintas etapas de su vida profesional.

Gallo fue un referente del fútbol colombiano en los años ochenta, reconocido por su compromiso, conocimiento y aporte en los distintos cargos que desempeñó dentro de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

Entre sus aportes más destacados está haber sido fundador del recordado 'Tribunal de Penas' en 1980, pues siempre se interesó en los temas disciplinarios y de apelaciones de la Dimayor, instancias clave para la regulación del torneo profesional.