Dom, 05/10/2025 - 12:59
Luto en Dimayor: se confirmó triste noticia
A través de un comunicado oficial la entidad informó lo sucedido.
El fútbol profesional colombiano está de luto debido a la confirmación del fallecimiento de Enrico 'Dino' Gallo, un colombo-italiano de 85 años que dejó una profunda huella en la historia de la Dimayor y del balompié nacional.
La noticia se conoció pasado el mediodía del sábado 4 de octubre, generando tristeza entre dirigentes, periodistas y exjugadores que compartieron con él en distintas etapas de su vida profesional.
Gallo fue un referente del fútbol colombiano en los años ochenta, reconocido por su compromiso, conocimiento y aporte en los distintos cargos que desempeñó dentro de la División Mayor del Fútbol Colombiano.
Entre sus aportes más destacados está haber sido fundador del recordado 'Tribunal de Penas' en 1980, pues siempre se interesó en los temas disciplinarios y de apelaciones de la Dimayor, instancias clave para la regulación del torneo profesional.
Antes de su etapa dirigencial, también tuvo un paso por el periodismo deportivo, desempeñándose como corresponsal de la revista Golazos durante la década de los sesenta.
La Dimayor, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, expresaron sus condolencias y solidaridad con los familiares, colegas y amigos de Gallo.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Enrico ‘Dino’ Gallo, un destacado dirigente deportivo que dejó un legado imborrable en nuestro fútbol. Q.E.P.D.”, expresó la entidad en su comunicado oficial.
El comunicado fue emitido este domingo 5 de octubre.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamenta profundamente el fallecimiento de Enrico «Dino» Gallo, destacado dirigente… pic.twitter.com/pkxSStCgLx— DIMAYOR (@Dimayor) October 5, 2025
