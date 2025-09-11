Luto en Ecuador: jugador falleció en sorpresivo ataque armado

Nuevamente la violencia se volvió a tomar el fútbol justo después de las Eliminatorias Sudamericanas en las que Ecuador logró un cuarto empate consecutivo ante Paraguay en Asunción y una victoria para despedir el ciclo previo al Mundial con tres puntos y con gol frente a Argentina con un penal de Enner Valencia.

De vuelta a la realidad y con la necesidad de cumplir con las responsabilidades de las ligas nacionales, todo se fue abajo en Manta cuando el equipo de segunda división, Exapromo concentraba para enfrentar al Deportivo Quito el sábado 13 de septiembre.

Y es que, Manabí es una de las provincias más propensas a ataques violentos en Ecuador y Manta, la ciudad más grande y poblada de la región volvió a sufrir un episodio complejo en la que se vieron afectados jugadores que esperaban por cumplir con la agenda y con su partido de la segunda división de la liga ecuatoriana ante Deportivo Quito.

Entre los afectados estaba Maicol Valencia que había acabado de firmar su contrato con el Exapromo, equipo de la región. Su debut estaba fijado para el sábado 13 de septiembre ante Deportivo Quito. Sin embargo, en el inesperado ataque, Valencia falleció.

FUE PRESENTADO Y HORAS MÁS TARDE FALLECIÓ

Maicol Valencia había tenido la oportunidad de firmar su contrato y ser presentado como jugador oficial de la institución de Manta. Infortunadamente, a las tardes horas de la noche el miércoles 10 de septiembre, un ataque armado en un hostal donde concentraba el Exapromo Costa FC dejó a cuatro personas fallecidas.

Uno de ellos fue Maicol Valencia que no pudo salvarse del ataque armado. Al parecer se trató de sicarios, no se sabe si el objetivo era el jugador de 25 años, pero resultó fallecido de este inesperado capítulo.

El equipo en donde esperaba debutar el fin de semana Maicol Valencia lamentó la situación, “con profundo dolor informamos a nuestra hinchada y a la comunidad deportiva, que la noche de hoy se registró un ataque criminal en las inmediaciones del hotel donde se encontraban hospedados varios ciudadanos. En este lamentable hecho perdió la vida nuestro jugador Maicol Valencia”.

El club también afirmó que, “como institución, Exapromo Costa FC expresa su más sincero pesar por la irreparable pérdida de un integrante de nuestra familia deportiva. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y elevamos nuestras oraciones por la pronta recuperación del jugador herido".