Luto en Ecuador: trágico fallecimiento de joya de Independiente del Valle

Sin duda alguna, uno de los clubes más laureados en los últimos años en Ecuador es nada más ni nada menos que Independiente del Valle. El club está luchando por ser campeón de la Liga Ecuabet en la primera casilla de la fase de campeonato con más de quince puntos de diferencia frente a Liga de Quito.

Además de ser ejemplo en la liga local, Independiente del Valle tiene una visión interesante adjudicándose como uno de los grandes equipos formadores de joyas ecuatorianas. Casos concretos como el de Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, entre otros futbolistas que iniciaron sus carreras en el cuadro ‘Negriazul’.

Entre las grandes joyas estaba Miguel Nazareno, un juvenil de 16 años que estaba en el Independiente Juniors, segundo equipo del Independiente del Valle. Hacía parte de la categoría Sub-18, pero infortunadamente, este miércoles 5 de noviembre falleció.

El volante que también rotaba en las juveniles de Independiente del Valle en la zona ofensiva fue encontrado sin vida en su casa en Guayaquil, producto de una bala que lo impactó.

EL MENSAJE DE INDEPENDIENTE DEL VALLE TRAS EL FALLECIMIENTO DE MIGUEL NAZARENO

Según El Universo y otros medios ecuatorianos, los hechos se produjeron el martes 4 de noviembre en horas tardes de la noche. Mientras Miguel Nazareno estaba en su domicilio junto con un amigo, un grupo de personas se acercó y fue atacado por un proyectil que lo dejó sumamente herido con grandes lesiones que originaron su fallecimiento.

El padre del jugador estaba en la casa y oyó los disparos, pero ya era muy tarde cuando vio a su hijo herido. Ahí mismo lo llevó al Hospital Guayaquil en donde los médicos sentenciaron que la lesión era más compleja de lo esperado, dado que había comprometido masa encefálica. Horas más tarde, confirmaron su fallecimiento.

Miguel Nazareno es otra víctima de la inseguridad de Ecuador, especialmente con varios jugadores que han sido afectados por la violencia ecuatoriana. Independiente del Valle emitió un comunicado en las redes sociales, “la familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de nuestra cantera en Independiente Juniors.

Miguel se encontraba en su hogar, en la ciudad de Guayaquil, cuando lamentablemente fue víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país. Extendemos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de nuestra institución".

MIGUEL NAZARENO, EL CUARTO FALLECIDO EN 2025 POR UN ATAQUE DE ARMA DE FUEGO

Durante el 2025 ha habido grandes ataques con armas de fuego que han aterrorizado al fútbol ecuatoriano. Brayan Cuco Angulo, atacante de la Liga de Portoviejo sufrió un disparo y quedó herido. Jonathan Speedy González, que jugó en el equipo 22 de julio fue asesinado en su casa.

Recientemente hubo conmoción con Maicol Valencia del Exapromo Costa y Leandro Yépez que estaba con Valencia en el ataque a disparos. En esta lista se suma entonces Miguel Nazareno de Independiente del Valle.