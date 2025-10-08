Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 17:26
Luto en el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo, histórico en Millonarios
Miguel Ángel Russo dirigió los últimos días de su vida al Boca Juniors.
El mundo del fútbol se despide hoy de Miguel Ángel Russo, un histórico entrenador que le devolvió la gloria a varios equipos en Sudamérica.
A sus 69 años, el estratega argentino murió tras luchar con una dura infección que lo mantuvo en las últimas horas en condiciones difíciles de salud, lo que lo obligó a retirarse del banquillo del Boca Juniors, último equipo en el que estuvo.
Antes de conocerse su fallecimiento, el club 'Xeneize' emitió un comunicado en el que resaltó que Russo se encontraba hospitalizado y con pronóstico reservado, lo que generó una ola de apoyo para el entrenador, el equipo y la familia.
Miguel Ángel se va del mundo terrenal tras haber escrito una historia muy importante como jugador, pero aún más importante como entrenador tras alcanzar varios logros significativos.
Como entrenador, Russo dirigió en total a 16 equipos de Argentina, México, Arabia, España y Colombia. Además, alcanzó nueve títulos nacionales, una Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007 y ascendió a Lanús a primera división en 1989-90.
Los equipos que dirigió Miguel Ángel Russo
1. Lanús
2. Estudiantes de la Plata
3. U de Chile
4. Rosario Central
5. Salamanca
6. Colón
7. Los Andes
8. Monarcas Morelia
9. Vélez
10. Boca Juniors
11. San Lorenzo
12. Racing
13. Millonarios
14. Alianza Lima
15. Cerro Porteño
16. Al Nassr
El aporte de Russo en Millonarios
A Millonarios, Miguel Ángel Russo llegó en 2017 y se fue en 2018. En total dirigió 172 partidos y obtuvo un rendimiento de casi el 52%.
Por su parte, alcanzó dos títulos. La Liga en el segundo semestre del 2017 y la Superliga en 2018.
Hasta siempre, Russo.
