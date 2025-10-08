Luto en el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo, histórico en Millonarios

El mundo del fútbol se despide hoy de Miguel Ángel Russo, un histórico entrenador que le devolvió la gloria a varios equipos en Sudamérica.

A sus 69 años, el estratega argentino murió tras luchar con una dura infección que lo mantuvo en las últimas horas en condiciones difíciles de salud, lo que lo obligó a retirarse del banquillo del Boca Juniors, último equipo en el que estuvo.

Antes de conocerse su fallecimiento, el club 'Xeneize' emitió un comunicado en el que resaltó que Russo se encontraba hospitalizado y con pronóstico reservado, lo que generó una ola de apoyo para el entrenador, el equipo y la familia.

Miguel Ángel se va del mundo terrenal tras haber escrito una historia muy importante como jugador, pero aún más importante como entrenador tras alcanzar varios logros significativos.